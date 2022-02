A Sanepar está fazendo serviços de orientação e vistoria nas ligações de esgoto de imóveis em São José dos Pinhais. O trabalho está sendo feito nos bairros Academia/Cristal, Borda do Campo, Contenda, Guatupê, Iná, Jardim Ipê, Libanópolis, Roseira, Planta Santana, Afonso Pena, Águas Belas, Barro Preto, Bom Jesus, Braga, Boneca do Iguaçu, Centro, Cidade Jardim, Ouro Fino e Cruzeiro. Os técnicos que fazem as vistorias são das empresas Sanesb e Logossolar.

Cerca de 20 mil imóveis serão vistoriados neste momento. O objetivo é verificar a funcionalidade da ligação de esgoto e a correta ligação com a rede coletora, a fim de evitar entupimento da tubulação, transtorno para o morador e impactos ao meio ambiente.

Durante a vistoria, os técnicos aplicam corantes nas saídas de esgoto do banheiro, cozinha, lavanderia e outros pontos, como ralos de quintais, jardins ou pátios, e verificam se o esgoto está chegando à rede da Sanepar ou sendo lançado na galeria pluvial. Os profissionais também veem se a água da chuva escorre para a galeria pluvial ou se está indo para a rede coletora.

Uma das orientações que os moradores recebem é que a água da chuva, chamada de pluvial, não é esgoto e não pode ser interligada na rede coletora. Assim como o esgoto que sai da residência também não pode ser ligado à galeria pluvial, mas deve estar conectado à rede coletora para esse fim.

Os agentes que fazem a vistoria são treinados pela Sanepar, estão uniformizados e identificados por crachá. Eles utilizam veículos com a inscrição “A serviço da Sanepar” e observam os cuidados de prevenção à Covid-19. É importante que a população os receba e ouça as orientações. Em caso de dúvida, os clientes podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 ou site www.sanepar.com.br.