Com os reservatórios que abastecem Curitiba e Região com nível médio de 68%, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informou que vai amenizar o rodízio de água que afeta moradores por mais de um ano. A partir de segunda-feira (15), o rodízio no abastecimento em Curitiba e região passa a ser no formato de 60 horas com água para 36 horas sem água.

Para isso, a Sanepar informou que irá dividir Curitiba em quatro grupos. Ou seja, enquanto 25% dos moradores ficam sem água, outros 75%, ou 3/4 seguem com o abastecimento completo. A mudança no esquema de rodízio em novembro chegou a ser discutida, mas ainda dependia das chuvas. A tabela ainda será divulgada no site da Sanepar.

A companhia informou ainda que a mudança foi possível por causa de um grupo de fatores, começando pelo nível dos reservatórios, que chegaram a 68%, seguido do clima chuvoso, economia da população e do trabalho da imprensa na divulgação de alertas para a população ao longo destes últimos meses.

