A Sanepar iniciou a obra de transposição do Rio Capivari, em Colombo, que irá incrementar 713 de litros de água por segundo à Barragem do Iraí no Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC). Essa obra estava prevista no Plano Diretor do SAIC para implantação em 2025, mas em função da crise hídrica a Sanepar está antecipando parte do projeto.

O prazo para conclusão é de 180 dias. Nessa antecipação, a Sanepar está construindo a captação no Rio Capivari e a estação elevatória de água bruta que fará o bombeamento da água até o Rio Timbu, que deságua na Barragem do Iraí, para então ser tratada nos sistemas Iraí e Iguaçu.

No processo de captação e transposição da água serão necessários quatro motores de 850 cavalos. Duas frentes de trabalho estão operando nessa parte da obra. Outras quatro frentes trabalham no assentamento de cerca de 10 quilômetros de tubulações de 900 centímetros e 1 metro de diâmetro. Um trecho de 57 metros da tubulação será executado por travessa sob a rodovia BR 476, com técnica não destrutiva.

Concluída a fase emergencial, a Sanepar dará continuidade ao projeto estruturante de construção da Estação de Tratamento de Água Capivari. No futuro as adutoras implantadas na transposição serão conectadas ao reservatório Monte Castelo, já existente, e ao futuro reservatório Roseira. Serão aproveitadas integralmente as intervenções desta etapa emergencial.

No começo do mês a região passou para um sistema menos rígido de rodízio no abastecimento, após ter passado maus bocados na maior crise hídrica da história do Paraná. Hoje a média dos reservatórios que abastecem Curitiba e a região Metropolitana está em 60,5% da capacidade. Na barragem do Iraí, o volume de água está em 50,19%.