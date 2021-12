A Sanepar confirmou que irá suspender de maneira temporária o rodízio no abastecimento de água em Curitiba e na maior parte dos municípios da Região Metropolitana para as festas de fim de ano. O rodízio fica suspenso a partir de quinta-feira (23) até o dia 3 de janeiro, voltando no dia na terça-feira, dia 4 de janeiro. (Veja exceções abaixo)

Segundo a Sanepar, o motivo é para dar tranquilidade aos paranaenses que estarão reunidos para as festas de Natal e Réveillon. “Tomamos esta decisão para que as pessoas tenham mais conforto no fim do ano, quando comemoramos o Natal e a passagem do ano. Mas temos que manter os hábitos de uso racional porque a estiagem não acabou. As chuvas continuam abaixo da média e o uso da água deve ser feito de forma consciente, evitando desperdícios”, afirma o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile.

Nesta segunda-feira (20), o nível médio dos reservatórios do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC) está em 66,28%.

Municípios que seguem com rodízio

Algumas regiões das cidades de Almirante Tamandaré, Colombo, Bocaiúva do Sul, Quatro Barras e Tijucas do Sul continuam em rodízio. Isso acontece porque estas áreas não fazem parte do Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Curitiba (SAIC) e são abastecidas diretamente por rios ou pelo Aquífero Karst, que continuam com vazões reduzidas em função da crise hídrica.

Veja a tabela atualizada do rodízio da Sanepar

Histórico do rodízio

17/03/2020 – parcial: Região Sul de Curitiba, Fazenda Rio Grande, parte de São José dos Pinhais. Em abril foram incorporados outros bairros de Curitiba

18/05/2020– modelo 4×1 – quatro dias com água/um sem água. Ampliado para toda Curitiba e 11 cidades da RMC. Cinco grupos de bairros alternados

14/08/2020 – modelo 36×36 – um dia e meio com água/um dia e meio sem água. Três grupos de bairros alternados.

15/03/2021. Modelo 60×36. Dois e meio com água /um dia e meio sem água. Área compreendida permanece a mesma do anterior. Quatro grupos de bairros alternados.

