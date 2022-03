A Companhia Paranaense de Saneamento (Sanepar) teve aumento de 18,19% no lucro líquido de 2021, apesar de manter praticamente o mesmo volume faturado de água e esgoto em relação a 2020.

O lucro líquido da empresa subiu de R$ 996,3 milhões para pouco mais de R$ 1,177 bilhão de 2020 para 2021. Porém, o volume de água faturado apresentou uma leve queda, de 0,8%. Ou seja, manteve-se praticamente estável, caindo de 525,8 milhões de metros cúbicos para 521,5 milhões de metros cúbicos.

O volume de esgoto faturado também ficou praticamente estável. Subiu de 396,2 milhões de metros cúbicos em 2020 para 396,5 milhões de metros cúbicos ano passado, aumento de apenas 0,1%.

De acordo com a Sanepar, o resultado positivo no caixa mesmo com relativa estabilidade no faturamento se deve a três outras fontes: reajuste da tarifa, gestão dos custos e despesas e ampliação das ligações do sistema. Vale lembrar que até o início de janeiro desse ano, Curitiba e Região Metropolitana estavam sob racionamento de água por causa da estiagem que assolou o Paraná a partir do fim de 2019. O rodízio no abastecimento por bairros durou quase dois anos, mais exatamente 22 meses: de maio de 2020 a janeiro de 2022.

Em 2021, a Sanepar aplicou dois reajustes na tarifa de água/esgoto. Em fevereiro, o aumento foi de 5,11%. Em maio, o reajuste foi de 5,77%. Sobre o fato de a empresa ter atualizado a tarifa duas vezes ano passado, a Sanepar explica que o primeiro aumento se refere ao exercício de 2019 a 2020, quando a tarifa não foi reajustada como ação emergencial para amenizar os impactos econômicos da pandemia.

Sanepar aponta que investimentos subiram 36%

A companhia aponta ainda que o investimento em 2021 subiu 36,3%, o que também impactou no bom resultado financeiro. O montante investido pela Sanepar subiu de R$ 986,9 milhões ano retrasado para pouco mais de R$ 1,3 bilhão em 2021.

“O quadro de aumento no lucro líquido foi reforçado em função do aumento de 74,6 mil ligações de água e de 71,5 mil ligações de esgoto de um ano para o outro”, justifica a Sanepar em nota encaminhada à Gazeta do Povo.

Mesmo com o aumento de ligações, o volume faturado – ou seja, de água e esgoto pagos pelo consumidor – praticamente não subiu. Em imóveis residenciais, que representam 85% do atendimento da Sanepar, o total faturado de água diminuiu 1,3%, passando de 453,6 milhões de metros cúbicos em 2020 para 447,9 milhões em 2021. No esgoto residencial faturado em 2021, a queda foi de 0,3%: passou de 342,9 milhões de metros cúbicos em 2020 para 342 milhões ano passado.

Indústria do PR consumiu mais água em 2021

O aumento mais expressivo no faturamento de água e esgoto foi com as indústrias. No caso da água, o aumento foi de 7,5%, indo de 13,3 milhões de metros cúbicos vendidos para 14,3 milhões. No esgoto, o setor industrial consumiu 10,3% a mais: de 2,9 milhões de metros cúbicos em 2020 para 3,2 milhões em 2021.

“A Sanepar é uma empresa saudável, sob o aspecto de resultado, e eficiente também em sua gestão. Com isso, conquistou credibilidade no mercado, o que tem sido fundamental para o sucesso de captações, assegurando recursos necessários para a execução de novas obras e serviços previstos em seu planejamento, fazendo frente ao atendimento da demanda, ao avanço dos indicadores e ao enfrentamento da crise hídrica, que vem afetando o Paraná nos últimos dois anos”, conclui a empresa de saneamento em nota.