A Santa Casa de Misericórdia de Curitiba lançou a rifa virtual Anjo da Sorte, que tem o objetivo de fazer com que a comunidade possa ajudara instituição a juntar recursos para ampliações e melhorias na infraestrutura, insumos e equipamentos para o hospital.

Os participantes que contribuírem com a rifa, vão concorrer a prêmios exclusivos. A rifa poderá ser comprada diretamente no site do Anjo da Sorte, ao valor de R$ 50 por cupom. O prêmio principal é um Ford Maverick, mas os participantes também podem concorrer a uma scooter elétrica, uma TV de 60 polegadas, além de um conjunto de joias. O sorteio está programado para o dia 7 de agosto.

O Anjo da Sorte é uma rifa digital, autorizada pelo Governo Federal e realizada através da Loteria Federal. A proposta foi desenvolvida em parceria com a startup digital Missão e Amor, que atua promovendo sorteios e rifas para aumentar a arrecadação de instituições beneficentes.

Valor arrecadado será destinado a ampliações e melhorias na infraestrutura, insumos e equipamentos para o hospital. Todo o valor arrecadado será repassado diretamente à instituição.

Sobre a Santa Casa

A Santa Casa é o maior hospital filantrópico do Paraná e se destaca no combate à Covid-19, até agora já foram salvas do novo Coronavírus mais de 1300 Vidas! Além disso, foram mais de 36 mil pacientes que passaram pelo nosso Pronto Atendimento. O novo projeto do Anjo da Sorte visa contribuir para que hospital continue oferecendo excelência, qualidade e humanização no atendimento.

Saiba mais no site: https://www.anjodasorte.com.br