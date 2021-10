O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Alto da Glória, em Curitiba inicia neste sábado (02), às comemorações do jubileu de 100 anos das novenas perpétuas. A programação vai contar com uma procissão luminosa saindo da Capela da Glória, no Juvevê, às 19h, em direção ao Santuário. A missa solene de abertura está prevista para às 19h30 e vai contar contar com a presença da Comunidade Redentorista e de diversas congregações religiosas convidadas.

Para celebrar a data, os convidados serão recepcionados serão recepcionados ao som da Banda da Polícia Militar do Paraná, na Praça Portugal ( anexa ao Santuário). O padre Celso Vieira da Cruz, reitor do Santuário, reforça que o momento é de glorificar a Deus por esses 100 anos de propagação da fé e devoção das novenas. “Celebrar 100 anos de novenas é fazer grandes elogios aos que nos antecederam. É ter um coração agradecido pelos que cultivaram a devoção, sendo fiéis às novenas que hoje chegam até nós, com o dom de alimentar a nossa fé e nossa esperança.

Manual de Exercícios Espirituais

Os devotos que se tornarem membros da Arquiconfraria irão receber um Manual de Exercícios Espirituais e terão nove meses de preparação para a esperada consagração. “Esses nove meses de gestação, vão proporcionar descobertas de grandes riquezas espirituais. Tudo está sendo preparado com muito amor. Cada detalhe celebrativo nos ajudará a mergulhar na essência dessa consagração”, disse o padre.

Para se tornar membro, é necessário contribuir com a taxa mensal mínima de R$ 50,00 de outubro de 2021 a junho de 2022. Após esse período, a contribuição será anual. O valor arrecadado será destinado para auxiliar na cobertura dos custos com o Novenário do Jubileu de 100 Anos das Novenas e eventos de propagação da devoção mariana.

História das novenas

A origem das novenas começou em 11 de julho de 1922, inspirada no coração do padre André Browne, Missionário Redentorista e pároco da Paróquia Santo Afonso, em Saint Louis, Missouri (EUA). Após contemplação das orações realizadas pela Arquiconfraria de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o sacerdote considerou importante a realização de exercícios espirituais todas as quartas-feiras. As graças e os milagres foram acontecendo e a devoção rapidamente se espalhou pelo mundo. As novenas se transformaram na forma mais marcante de devoção a Mãe do Perpétuo Socorro.

Abertura do Jubileu

Sábado (02/10) – 19h : Procissão saindo da Capela da Glória (Rua João Gualberto, 565)

19h30 – Missa Solene de Abertura do Jubileu, no Santuário (Praça Portugal, s/n)

