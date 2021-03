A Prefeitura de São José dos Pinhais, município da região metropolitana de Curitiba, publicou um novo decreto com medidas para enfrentar a pandemia do coronavírus. Neste decreto, o município restringiu o funcionamento do comércio entre os dias 15 a 21 de março, e nos dias 19, 20 e 21 apenas serviços essenciais poderão funcionar com algumas restrições.

Nos dias 19, 20 e 21 de março, somente serviços essenciais poderão funcionar e respeitando as seguintes medidas:

Farmácias: funcionamento normal;

funcionamento normal; Mercado: sexta e sábado (aberto) e domingo (fechado);

sexta e sábado (aberto) e domingo (fechado); Posto de combustível: funcionamento normal – conveniência até às 17h;

funcionamento normal – conveniência até às 17h; Restaurante: somente delivery.

Conforme o novo Decreto Municipal, fica estabelecido o funcionamento das atividades e serviços, de 15 a 18 de março, da seguinte forma:

Mercados, açougues, frutarias e alimentos para animais: 30% da capacidade – 08h às 20h;

30% da capacidade – 08h às 20h; Restaurantes, lanchonetes e panificadoras: retirada em balcão, delivery ou drive thru até às 20h;

retirada em balcão, delivery ou drive thru até às 20h; Materiais de construção: 30% da capacidade – 11h às 17h;

30% da capacidade – 11h às 17h; Serviços industriais: funcionamento normal;

funcionamento normal; Táxis e motoristas de aplicativos: funcionamento normal;

funcionamento normal; Farmácias: funcionamento normal;

funcionamento normal; Igrejas: 15% da capacidade;

15% da capacidade; Lojas de celular: 30% da capacidade – 10h às 17h;

30% da capacidade – 10h às 17h; Auto Escola: 10h às 17h;

10h às 17h; Lava-Car: 10h às 17h;

10h às 17h; Hospitais e Veterinários: funcionamento normal;

funcionamento normal; Bancos: 50% da capacidade – 10h às 16h;

50% da capacidade – 10h às 16h; Comércio em Geral: 30% da ocupação – 11h às 17h – Retirada em balcão, delivery e drive thru;

30% da ocupação – 11h às 17h – Retirada em balcão, delivery e drive thru; Postos de Combustíveis: funcionamento normal – lojas de conveniência das 10h às 17h;

funcionamento normal – lojas de conveniência das 10h às 17h; Óticas: 30% da capacidade;

30% da capacidade; Shopping: 10h às 17h – Praça de alimentação até às 20 horas, com retirada e delivery;

10h às 17h – Praça de alimentação até às 20 horas, com retirada e delivery; Salões de beleza, barbearias e pet shop: 10h às 17h com agendamento prévio;

10h às 17h com agendamento prévio; Academias, estúdio de pilates e personal: 30% da capacidade – 10h às 17h – exclusivamente práticas individuais;

30% da capacidade – 10h às 17h – exclusivamente práticas individuais; Pesque e pague: somente retirada;

somente retirada; Distribuidora de Bebidas: 10h às 17h.