Quem passa pelo portal de entrada de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, já deve ter percebido Avenida das Torres os novos radares de fiscalização de velocidade instalados no local, nos dois sentidos da via. Ainda em fase de homologação, os dispositivos devem entrar em operação em menos de um mês, mais ou menos na metade de janeiro, e visam conter os abusos cometidos pelos motoristas que desrespeitam o limite de 70 km/h estipulado para a avenida.

O trecho é a principal ligação entre Curitiba e o Aeroporto Afonso Pena, além de ser a via de acesso para a BR-376 em direção à Santa Catarina.

De acordo com a Secretaria de Urbanismo, Transportes e Trânsito (SEMUTT) do município, a instalação dos radares no local é o primeiro passo para a implantação de um programa de fiscalização eletrônica do trânsito – serão instalados ao todo 28 radares, sendo nove deles capazes de detectar outras infrações, como avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e conversão proibida, além de duas lombadas eletrônicas.

O secretário Lucas Grubba Pigatto explica que a definição dos locais em que os equipamentos serão instalados foi baseada em um amplo estudo técnico do trânsito na cidade. “Ali na região do portal percebemos que os motoristas achavam que estavam ‘liberados’ para correr quando saíam de Curitiba, onde existem vários radares em toda a extensão da Avenida das Torres. Ao longo dos últimos 12 meses a secretaria fez um estudo detalhado do fluxo de veículos e da velocidade do tráfego para definir aonde seriam instalados os equipamentos”, disse Pigatto.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Ainda segundo ele, como não há um efetivo de policiais tão numeroso para fiscalizar os abusos, a fiscalização eletrônica se mostra muito mais eficiente. “Além disso, com a implantação dos radares, a integração com Curitiba se torna mais efetiva”, explica o secretário, ressaltando que a cidade até demorou a adotar esse tipo de equipamento para auxiliar na fiscalização.

“Nós temos 340 mil habitantes aqui em São José dos Pinhais e só agora teremos a fiscalização eletrônica. Existem cidades menores aqui mesmo na região que já implantaram os radares há muito tempo. Em Fazendo Rio Grande, por exemplo, esse tipo de fiscalização existe há mais de 15 anos, com ótimos resultados”, apontou Pigatto.

Além dos equipamentos que estão em fase final de homologação na Avenida das Torres, logo entrarão em operação também os radares instalados na Rua Joaquim Nabuco e no cruzamento das ruas Schaffemberg de Quadros e Voluntários da Pátria, na região central da cidade. Dependendo da natureza da via em que estão instalados, a fiscalização de velocidade varia entre 40 km/h e 70 km/h.

“Na região central teremos uma operação de vias calmas, com limite de 40 km/h, seguindo uma tendência mundial das grandes cidades, para garantir a segurança de motoristas e pedestres. Mobilidade não é necessariamente você permitir que os carros andem a 110 km/h, e sim permitir a circulação segura de todos as pessoas que transitam pela cidade”, finalizou o secretário.