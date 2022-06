A Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Guarda Municipal de São José dos Pinhais (SJP), na região metropolitana de Curitiba, farão na madrugada de sexta-feira (10), um exercício simulado de assalto a banco na região Central da cidade.

O aviso da ação surgiu nas redes sociais com o objetivo de não causar pânico aos moradores que verão vários policias com armamentos pesados pelas ruas. “Mantenha a calma e não se preocupe com a movimentação. É a Polícia Militar trabalhando para garantir a sua segurança”, diz a postagem.

De acordo com informações, o exercício será no começo da madrugada, e algumas ruas serão fechadas ao público. A PM não informou a quantidade de oficiais que estarão presentes e nem quais pontos serão bloqueados. O serviço de inteligência da PM só deve fornecer detalhes da operação após o evento.

Em um vídeo publicado na conta oficial da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, o secretário de segurança Jefferson de Souza comentou sobre a operação que deve atrair a atenção de curiosos. “Moradores de São José dos Pinhais, especialmente da região central, não se preocupem. A Guarda Municipal juntamente com a Polícia Militar estarão realizando um exercício simulado de assalto a banco. Não se preocupe”, disse o secretário.

Nos últimos anos, várias agências bancárias no Paraná sofreram assaltos com organizações criminosas violentas e armadas com calibres pesados. Além disso, deixaram os moradores de municípios menores em pânico com corredores humanos e tiros em direção as casas. O último alvo dos criminosos no Paraná, que chamou a atenção do Brasil inteiro, ocorreu em Guarapuava, em 17 de abril deste ano, numa tentativa de assalto de uma empresa de valores.

