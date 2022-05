Contrariando a péssima fama que Curitiba e região metropolitana tem de não conseguir visualizar quase nenhum fenômeno astronômico, a noite deste domingo/madrugada de segunda reservaram uma grata surpresa. Com céu praticamente limpo o eclipse total da chamada “lua de sangue” pôde ser visto por quem resolveu “corujar” na noite fria da capital.

A sombra da Terra cobriu a Lua por completo. Um eclipse lunar ocorre quando a Lua adentra à sombra a Terra, acontecendo no exato momento em que o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados. Um outro eclipse lunar total tão grandioso como esse, só poderá ser observado no Brasil em 14 de março de 2025.

No Paraná, o eclipse começou às 22h32, quando a Lua começará a perder o seu brilho de maneira sútil e isso levou quase uma hora. Às 23h27 começou a fase parcial, quando a Lua começa a entrar na umbra (parte mais escura da sombra da Terra), gradualmente ela foi sendo coberta, passo a passo, até meia noite e meia, quando o eclipse se tornou “total”.

As fotos desta matéria são de Rodrigo Cunha na cidade de Colombo.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!