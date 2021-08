As 100 prioridades dos moradores, em serviços e obras públicas, para os bairros de Curitiba para o ano de 2022 foram divulgadas nesta quarta-feira (12) pelo Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), com a apuração dos votos da última etapa da consulta pública Fala Curitiba. Ao todo, cerca de 16,5 mil cidadãos participaram e foram contabilizados 87.826 votos em todas as regionais. As dez prioridades mais votadas pelos curitibanos serão incluídas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022, para execução em 2022. Veja lista abaixo.

LEIA TAMBÉM:

> Empresário de Curitiba cria lanche inovador em formato de U e faz sucesso nas feiras

> Quadrilha está atacando em condomínios de Curitiba; Polícia Civil alerta população!

> Onda de furtos de grades e portões em Curitiba vira tema de discussão na Câmara

Consideradas as duas fases destinadas às propostas para a LOA, mais de 39,1 mil curitibanos participaram em 2021. Eles contribuíram mais de 183,5 mil vezes, entre as demandas apresentadas na primeira fase e os votos da segunda. A facilidade para votar – por meio de fichas em papel e pela internet –, aliada ao trabalho feito pelas equipes das administrações regionais, teve como resultado a maior participação popular dos últimos cinco anos.

“O resultado é muito positivo. Além das equipes das dez regionais, tivemos o engajamento das associações de moradores e outras organizações civis das comunidades para divulgar a votação, e a população aderiu ao programa. Acreditamos que essa é uma tendência. Esperamos que, a cada ano, mais e mais curitibanos participem”, avalia o presidente do Imap, Alexandre Matschinske.

A consulta pública deste ano começou no primeiro semestre, e a população definiu o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a LOA.

Para as pessoas que sugeriram melhorias na segunda etapa que não estiveram dentre as prioridades finalistas, a equipe técnica do Imap disponibilizou as justificativas para as demandas que não entraram na votação final. Para conferir as explicações, basta acessar o site do Fala Curitiba (inserir link :https://conecta.curitiba.pr.gov.br/fala-curitiba/login). Neste endereço, os cidadãos interessados poderão fazer a consulta e verificar as sugestões registradas.

Balanço

Na primeira fase, realizada de 1.º de março a 23 de abril, foram contados 2.780 acessos on-line ao portal fala.curitiba.pr.gov.br e 4.360 fichas impressas preenchidas pelos cidadãos. Foram geradas 22.654 indicações para o Plano Plurianual (PPA) de 2022 a 2025 e 29.135 indicações para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022.

Na segunda etapa, que aconteceu entre 10 de maio e 20 de junho, 22.656 pessoas enviaram 95.729 demandas, um recorde de participação popular nos últimos cinco anos. A fase final foi realizada de 26 de julho a 8 de agosto. Foram 87.826 votos somando a participação de 16.524 cidadãos pelo site e pelas fichas.

As 100 prioridades mais votadas nas dez regionais

Bairro Novo

1) Câmeras para ruas e espaços públicos – Segurança;

2) Construção unidade de saúde – Umbará;

3) Profissionais em número suficiente para atendimento à população Saúde;

4) Pista de caminhada ligando as margens da Silvio Corazza, Rua Antônio José Bonato e Rua Alexandro Glenski – Meio Ambiente;

5) Viaturas (carros e motos) – Segurança;

6) Quadra sintética, quadra de vôlei, balança e um giratório para crianças na Praça Levi Mares Cavalim de Souza – Meio Ambiente;

7) Mais efetivo de guardas municipais nas ruas e praças;

8) Binário na Izaac Ferreira Da Cruz, incluindo calçada para pedestres – Trânsito;

9) Novas unidades – CMEIs;

10) Revitalização do parque linear do Xapinhal – Meio Ambiente.

Boa Vista

1) Profissionais em número suficiente para atendimento à população – Saúde;

2) Expansão do atendimento – Guarda Municipal;

3) Aumentar vazão de águas pluviais na travessia Brigadeiro Arthur Carlos Peralta – Obras Públicas;

4) Melhorias no sistema de iluminação pública, eficientização com troca para luminárias em LED – Obras Públicas;

5) Expansão do atendimento – CMEIs;

6) Reciclagem da Rua Santo Celestino Coleto – Obras Públicas;

7) CRAS no Santa Cândida – Assistência Social;

8) Ampliar os projetos de arborização – Meio Ambiente;

9) Abertura de turmas – Escolas Municipais;

10) Reformas e manutenções das instalações – CMEIs.

Boqueirão

1) Nova iluminação no Parque Náutico – Obras Públicas;

2) Viaturas (carros e motos) – Guarda Municipal;

3) Implantação de câmeras de monitoramento em vias públicas – Guarda Municipal;

4) Profissionais em número suficiente para atendimento à população – Saúde;

5) Módulos da Guarda Municipal;

6) Regularização da Vila Pantanal;

7) Binário da Rua Cel Luiz José dos Santos com a Rua Salvador Ferrante – Trânsito;

8) Binário da Rua Professor João Soares Barcelos com Rua Oliveira Viana;

9) Instalação de semáforo na esquina da Rua das Carmelitas com a Rua Cleto da Silva – Trânsito;

10) Contenção e limpeza no Ribeirão dos Padilhas – Obras Públicas.

Cajuru

1) Melhoria nas unidades básicas de saúde;

2) Revitalização da Praça Mansueden dos Santos Prudente – Meio Ambiente;

3) Implantação de muro gabião no córrego da Rua Dr Estevam Ribeiro de Souza Neto, entre as Ruas Luiz França e Antônio Meirelles Sobrinho – Obras Públicas;

4) Implantação de lombada na Rua Francisco Mota Machado próximo ao Grupo Escolar República do Uruguai e Colégio Maria Aguiar Teixeira – Trânsito;

5) Contratação de mais profissionais da saúde;

6) Implantação de faixa elevada na Avenida Pref. Mauricio Fruet, próximo ao tubo Germânia – Trânsito;

7) Guardas Municipais nas saídas e entradas das escolas municipais;

8) Redução da ‘orelha’ na Rua Osmário de Lima com a Rua Nivaldo Braga – Trânsito;

9) Viaturas (carros e motos) – Guarda Municipal;

10) Instalação de câmera de segurança nas principais vias de trânsito – Guarda Municipal.

CIC

1) Profissionais em número suficiente para atendimento à população – Saúde;

2) Cursos para adolescentes – Assistência Social;

3) Instalação de câmeras de segurança próximo às escolas – Guarda Municipal;

4) Fortalecer o atendimento e acompanhamento social à famílias em vulnerabilidade – Assistência Social;

5) Módulos móveis da Guarda Municipal;

6) Contratação de guardas municipais;

7) Mais atividades culturais para crianças – Cultura;

8) Limpeza do Rio Barigui – Meio Ambiente;

9) Revitalizar o Rio Barigui – Obras Públicas;

10) Novas unidades de hortas comunitárias.

Matriz

1) Instalação de câmeras de segurança – Guarda Municipal;

2) Promover projetos e ações que oportunizem a superação das condições de vulnerabilidade dos indivíduos em situação de rua – Assistência Social;

3) Contratação de mais médicos;

4) Aprimorar o atendimento voltado para pessoa em situação de rua – Assistência Social;

5) Conservação e manutenção das instalações de praças, parques e bosques – Meio Ambiente;

6) Acesso a benefícios socioassistenciais disponibilizados para as famílias em situação de vulnerabilidade econômica;

7) Reciclagem da Rua Manoel Martins de Abreu – Obras Públicas;

8) Aprimorar o atendimento de mulheres em situação de violência doméstica / intrafamiliar – Assistência Social;

9) Aprimorar e promover projetos e ações voltados para atenção a adolescentes em medidas socioeducativas – Assistência Social;

10) Mais cursos gratuitos – Assistência Social.

Pinheirinho

1) Entrada gratuita para o sacolão do terminal do Pinheirinho – Segurança Alimentar e Nutricional;

2) Melhorar a iluminação pública nos bairros – Obras Públicas;

3) Profissionais em número suficiente para atendimento à população – Saúde;

4) Instalação de câmeras de monitoramento – Guarda Municipal;

5) Aprimorar o atendimento voltado para pessoa em situação de rua – Assistência Social;

6) Cursos para adolescentes como dança, ballet, música contemporânea, aulas de teatro – Cultura;

7) Reciclagem Rua Marechal Rondon – Obras Públicas;

8) Arborização das ruas – Meio Ambiente;

9) Feira gastronômica na Rua da Cidadania do Pinheirinho – Segurança Alimentar e Nutricional;

10) Reciclagem Rua Jaime Rodrigues da Rocha – Obras Públicas.

Portão

1) Barracão de reciclagem do Eco Cidadão – Meio Ambiente;

2) Reforma Laboratório Municipal Parolin – Assistência Social;

3) Horta comunitária no Parolin – Segurança Alimentar e Nutricional;

4) Monitoramento com câmeras nas áreas mais escuras – Guarda Municipal;

5) Revitalização da Rua Lamenha Lins – Obras Públicas;

6) Profissionais em número suficiente para atendimento à população – Saúde;

7) Implantação de cancha futebol sintético – Meio Ambiente;

8) Melhor atendimento nos postos de saúde;

9) Melhor atendimento no CRAS – Assistência Social;

10) Horta comunitária, anexa do Armazém da Família Uberlândia – Segurança Alimentar e Nutricional.

Santa Felicidade

1) Construção da quadra coberta da Escola Municipal Jardim Santo Inácio;

2) Ônibus em frente à sede da APAE, na Rua Orlando Peruci – Transporte;

3) Instalação de câmeras públicas – Guarda Municipal;

4) Profissionais em número suficiente para atendimento à população – Saúde;

5) Sinaleiro entre as ruas Carlos Chagas e Antônio Escorsin;

6) Cursos profissionalizantes – Assistência Social;

7) Trocar fiação elétrica da Escola Municipal Ana Hella / toldo entre biblioteca e escola;

8) Revitalização da Rua Ângelo Caron – Obras Públicas;

9) Novas unidades de hortas urbanas;

10) Formação cultural e artística – Cultura.

Tatuquara

1) Revitalização da Praça Soldado Wagner – Meio Ambiente;

2) Implantação de Restaurante Popular – Segurança Alimentar e Nutricional;

3) Implantação de escola – Educação;

4) Câmeras de segurança em parques e praças da região;

5) Aumentar o efetivo da guarda municipal;

6) Nova unidade de CMEI;

7) Melhoria no atendimento da saúde;

8) Mais unidades de saúde;

9) Revitalização da iluminação da Praça Soldado Wagner – Obras Públicas;

10) Mais projetos de esporte para o Tatuquara, mais parceria com as ONGs para uso dos equipamentos – Esporte e Lazer.

Web Stories