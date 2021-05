De hoje (segunda-feira, 10) até a próxima sexta-feira (14) vai acontecer a edição 2021 da Semana do MEI, totalmente online e gratuita. Os microempreendedores individuais que seguem em crescimento mesmo durante a pandemia do novo coronavírus terão acesso a capacitações, palestras, oficinas e seminários, palestras com empreendedores de sucesso além da possibilidade de realizar networking com grandes players do mercado.

Os empreendedores também poderão realizar consultorias para impulsionar seus negócios, com orientação empresarial sobre gestão, inovação e finanças, obrigações e benefícios do Microempreendedor Individual. Para se inscrever e conferir mais informações acesse o site da Semana do MEI >>> clicando aqui <<<.

Os cinco dias de programação terão capacitações por parte de consultores durante as manhãs (das 10 às 12h50) e palestras de 50 minutos com importantes nomes durante a tarde (das 14 às 18h30). A programação foi dividida por temas.

A programação nacional começa na segunda-feira (10), quando serão apresentados conteúdos voltados para a inteligência emocional, além de palestras e painéis com foco motivacional. Na terça (11), será o dia de capacitações voltadas para o comportamento empreendedor, tendências e a busca por oportunidades. Na quarta-feira será o dia voltado ao planejamento e ao início das atividades. Na quinta, o dia será dedicado ao controle financeiro das empresas e na sexta para a capacitação em marketing e vendas. No dia 14, sexta-feira, a temática será em marketing e vendas.

O garoto propaganda da edição de 2021 da Semana do MEI será o empreendedor Rick Chesther, ambulante que transformou a venda de água em sucesso e, hoje, concede palestras e ensina técnicas para que mais pessoas tenham o mesmo desempenho. Na campanha, Rick, influenciador de negócios da internet, conhecido pelo bordão “Pega essa visão”, convida empreendedores já formalizados ou que pretendem criar uma empresa a participar das palestras, oficinas e capacitações gratuitas que irão ocorrer no período de execução do evento.

Além dele, também estarão presentes nomes como o investidor-anjo João Kepler, o gerente-geral da GoDaddy Brasil, Beto Santos, o sócio do grupo Reserva, Felipe Siqueira, a CEO da Barkus Educacional, Bia Santos, o CEO da HostGator América Latina, Paulo Zarpellon, entre outros.

“Convidamos os MEI e também quem ainda pensa em abrir um negócio para aproveitar os conteúdos e capacitações. A Semana do MEI oferece uma programação completa que permite que os empreendedores se preparem para o mercado, tirem dúvidas e se inspirem. Sabemos que o MEI é a única fonte de renda para milhares de brasileiros e queremos ajudar a todos a impulsionar seus negócios e a crescer”, explica a consultora do Sebrae/PR, Carla Selva.

Durante à noite, entre 10 e 14 de maio, o Sebrae/PR também realizará uma programação especial com palestras, cursos e capacitações em diversas cidades de todas as regiões do estado. Confira todas as opções no Portal do Sebrae e na área de Eventos da Sala Digital.

Perfil do MEI

O Paraná possui atualmente 758.730 microempreendedores individuais, o quarto no ranking dos estados brasileiros. Desses, 55% são homens e 45% são mulheres e a idade média de formalização dos MEI no estado é de três anos. Ao todo, 45% deles estão no setor de serviços, 27% no comércio, 14% no setor de construção e 13% na indústria. Os segmentos mais frequentes são promoção de vendas, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, obras de alvenaria, atividades auxiliares de transportes terrestres e cabeleireiros, manicures e pedicures.

O ano de 2020 foi marcado como o ano com o maior número de MEI abertos nos últimos anos no estado (173.374), enquanto 37.079 fecharam as empresas, número menor em relação a 2019 e 2018. O Paraná teve, no ano passado, 136.295 novos microempreendedores individuais, marca 23,71% maior do que a registrada em 2019, quando 110.172 novos MEI foram criados. O crescimento no número absoluto de MEI em 2020 foi o maior dos últimos dez anos.

Até o dia 30 de abril, o Brasil contava com 12.086.258 microempreendedores individuais. Apenas em 2020, quase 2 milhões de novos MEI foram criados. O total passou de 9.430.438 ao final de dezembro de 2019 para 11.316.853 empreendedores ao final de 2020.