Todas as regiões do Paraná estão em risco “muito alto” na escala de incêndios florestais. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o alerta, que começou na quarta-feira (06) e era de 24 horas, deverá ser estendido até o início da próxima semana.

O Simepar informou que o risco vale para as regiões de Norte a Sul do Estado e só deve ser revisto com a chegada das chuvas, previstas para a próxima semana.

+ Leia mais: Mega? Que nada! Nota Paraná deixa paranaense milionário!

Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar, explica que os próximos dias devem ser secos. A umidade relativa do ar também está baixa e, por isso, o cuidado com relação ao risco de queimadas deve ser redobrado.

Lizandro revela que o período de seca no Paraná ocorre por conta do chamado “bloqueio atmosférico”, que impede a entrada de frentes frias no sul do Brasil.

Índices

Algumas regiões do Paraná, de acordo com o Simepar, estão com índices de umidade em torno dos 30%, quando o ideal para a saúde é ter índices entre 50% e 80%. Os cálculos são da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Vale destacar que a umidade baixa do ar também traz riscos para a saúde. A dica é se hidratar durante os próximos dias.

Pantanal José Lucas pede um beijo a Juma Além da Ilusão Lorenzo pede Letícia em casamento Novidades da Netflix Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Estreia da semana Curiosidades sobre “Thor: Amor e Trovão”