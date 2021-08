A prefeitura de Curitiba chegou nesta sexta-feira (06) à marca de 1,5 milhão de doses aplicadas de vacinas contra o coronavírus. A soma leva em conta a primeira e segunda doses e a vacina de dose única. Até agora, aproximadamente 75% dos moradores da cidade, acima de 18 anos, já receberam ao menos uma dose de vacina contra a doença. Com o avanço na imunização, as mortes caíram 74% em Curitiba e os internamentos 77%, entre a população acima de 60 anos. As informações são da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Até o fim da tarde de quinta-feira (05), de acordo com a prefeitura, a secretaria havia imunizado 1.087.108 pessoas com a primeira dose da vacina ou com o imunizante de dose única. Só com a primeira dose (e que vão precisar da segunda dose) foram 1.050.230 curitibanos vacinados.

Desse total, 533.230 pessoas eram da população em geral (convocadas por idade); 212.784 idosos com 65 anos ou mais; 116.705 pessoas com comorbidades; 11.203 gestantes e puérperas; 8.179 pessoas com deficiência; 82 indígenas; 1.123 pessoas em situação de rua; 6.989 moradores, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência; 97.809 profissionais dos serviços de saúde da cidade (incluindo as equipes de vacinação); 16.348 trabalhadores das forças de segurança; 42.575 educadores (entre professores e trabalhadores da Educação Básica e Ensino Superior) e 1.252 trabalhadores da limpeza pública.

Ainda conforme os dados da SMS, o número de vacinados é menor na capital quando se fala em segunda dose. Ao todo, 411.789 pessoas receberam a segunda dose da vacina até quinta-feira e outras 36.878 pessoas receberam a vacina em dose única, completando esquema vacinal anticovid.

A soma exata da primeira e segunda doses somadas, até o fim da tarde de quinta, é de 1.498.897 unidades da vacina anticovid.

Doses recebidas

Até o início da tarde desta sexta-feira, Curitiba recebeu 1.690.403 doses de vacinas, sendo 1.063.986 para primeira dose, 588.237 para segunda dose e 38.180 doses de aplicação única. Nesse montante já estão contabilizados os 5% de reserva técnica. As doses são repassadas pelo Ministério da Saúde ao governo do Paraná, que faz a distribuição no Estado.

Segundo a prefeitura, a reserva técnica é uma medida de segurança, faz parte dos protocolos da logística e é necessária para evitar problemas no fluxo de imunização que possam ser causados por imprevistos eventuais, como por exemplo, quebra acidental de frascos.

A SMS informa que Curitiba tem capacidade para vacinar até 30 mil pessoas por dia e o avanço do cronograma de imunização ocorre à medida que as doses vão chegando.

