Em um vídeo publicado pela Prefeitura de Almirante Tamandaré nesta quarta-feira (19), o secretário municipal de saúde João Gustavo Kepes Noronha fez um desabafo sobre o aumento de casos de Covid-19 e gripe na cidade. “Se 20% da população que pulava Carnaval for para o Carnaval, nós vamos ter uma nova linha [crescente de casos]. E aí com menos funcionários, menos medicamentos, menos médicos, e com mais doença, mais letalidade, mais óbitos na sua família, mais mortes. Se é isso que você quer, não podemos fazer nada. Enquanto muita gente estava na praia, nós estávamos trabalhando para você”, disse.

O material divulgado tem a intenção de informar a população sobre os novos fluxos de atendimento nas unidades de saúde da cidade, tendo em vista esse aumento de casos e também a procura por vacinas. Gustavo também pede que a população tome conhecimento sobre o que está sendo realizado no setor da saúde antes de fazer questionamentos nas redes sociais. “Quero passar para vocês uma situação, para que vocês entendam e reclamem menos nas redes sociais sem o conhecimento que eu vou passar”, argumentou.

