O secretário estadual de Fazenda, Renê de Oliveira Garcia Junior, foi internado domingo (20) no Hospital do Trabalhador, no bairro Portão, em Curitiba, por complicações da Covid-19. Segundo a comunicação do governo do estado, Garcia Jr está intubado na UTI, mas o quadro clínico é estável.

Garcia Jr já estava com sintomas de Covid-19 semana passada e havia recebido atendimento médico, mas naquele momento não precisou de internação e foi liberado para cumprir o isolamento sanitário em casa. O quadro de saúde do secretário da Fazenda no entanto piorou no final de semana. Antes de ser internado, o secretário de Fazenda já havia recebido a primeira dose da vacina da Covid-19.

Antes de Garcia Jr, dois outros secretários estaduais foram contaminados pelo coronavírus. O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, chegou a ser internado em fevereiro, mas sem precisar ir para a UTI. Ele ficou na enfermaria do Hospital de Reabilitação, no bairro Cabral, que faz parte do Complexo do Hospital do Trabalhador e é da rede pública do estado, por oito dias. O outro secretário infectado foi o chefe da Casa Civil, Guto Silva, em novembro de 2020. Mas Guto Silva não precisou de internamento, cumprindo apenas o isolamento em casa.

Secretário estadual de Fazenda do Paraná Renê de Oliveira Garcia Junior está internado pra tratamento da covid-19. Foto: Reprodução/AEN.