A Polícia Civil (PCPR) investiga o caso de um ataque a tiros ao Comitê Popular de Lutas do Partido dos Trabalhadores (PT), em Pontal do Paraná, Balneário Santa Terezinha, no Litoral do estado. Segundo a informação repassada, a ocorrência foi por volta das 23h de terça-feira (1.º). A sede estava fechada e ninguém se feriu.

Segundo a administração do local, a dona do imóvel onde fica o comitê ouviu uma série de disparos de arma de fogo. Cápsulas de projéteis foram encontradas em frente ao endereço.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela administração, porém, segundo informou a presidência do PT Paraná, os policiais não foram até o local porque as capsulas dos disparos haviam sido recolhidas. “O jurídico e o Setorial de Segurança Pública do PT estão acompanhando o caso para que a Polícia Civil dê prosseguimento às investigações. Até o momento o autor dos disparos não foi identificado”, disse a presidência em nota assinada por Arilson Chiorato, presidente.

Na mesma nota, o PT diz que “segue vigilante, denunciando e cobrando as medidas cabíveis dos agentes responsáveis. Que a Democracia e o respeito prevaleçam sobre a desordem e o ódio”.

A PCPR explicou que o caso foi registrado nesta quarta-feira (2). A polícia disse que seguirá com investigação para apurar as causas. Diligências irão apontar se houve crime, mas, neste momento, segundo a PCPR, não é possível confirmar.