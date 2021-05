O tempo segue estável em Curitiba e região nesta terça-feira (25) e há chance de geada fraca no amanhecer dos parques e áreas de fundo de vale da capital. Segundo o Simepar, a geada pode pegar toda a região metropolitana. Mais ao Sul do Paraná e nos Campos Gerais, a meteorologia aponta geadas mais fortes.

A friaca acompanhada de um ar mais seco e gelado deve permanecer em Curitiba por mais uns dias. Segundo o Simepar, nesta terça, as temperaturas mínimas previstas devem ficar entre 5ºC e 6ºC. Por causa das condições atmosféricas, essas medições são suficientes para formação de geadas. As temperaturas máximas previstas podem chegar aos 20ºC, que são um pouco mais quentes das que foram registradas na segunda-feira (24).

“Nos parques como o Barigui e o Tingui, por exemplo, pode ocorrer. São locais abertos, que acumulam mais frio. Por isso, a possibilidade não está descartada”, explica o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar.

Na área que pega a metade Sul do Estado, em cidades como União da Vitória, Rio Negro e até Pato Branco, há chance de geada mais forte por causa de temperaturas perto dos 3ºC. Em Pato Branco, por exemplo, é possível que os termômetros cheguem aos 2ºC. Em Ponta Grossa também há chance de geada, com mínimas previstas perto dos 3ºC.

A massa de ar polar segue atuando sobre o estado mantendo o tempo estável, com pouca nebulosidade e sem chuvas. São essas as condições favoráveis para a formação de geadas ao amanhecer. No decorrer da tarde, as temperaturas seguem amenas nesta terça-feira.