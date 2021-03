A semana começa com a nebulosidade variável em Curitiba e região. Segundo o Simepar, o sol até aparece nesta segunda-feira (8), mas ainda deve chover por causa da presença de umidade que chega do oceano. Há mais chance de chuvas isoladas à tarde. No Litoral, a chuva intensa dá uma trégua, mas chuvas isoladas devem ocorrer durante todo o dia.

LEIA TAMBÉM – Veja o cronograma de vacinação contra a covid-19 para idosos de 80 e 79 anos em Curitiba

Em Curitiba, este 8 de março, Dia Internacional da Mulher, será de temperaturas que devem variar entre 16º C e 27º C. Segundo o Simepar, as chuvas ocasionais do dia são provocadas pela junção da umidade e da alta nas temperaturas.

A meteorologia aponta ainda que nas demais regiões do Paraná, embora com maior presença de sol prevista, algumas chuvas são esperadas e elas também estão associadas ao calor no período da tarde. Temperaturas mais agradáveis ficam entre os setores Sul e Leste, enquanto no Oeste e Norte esquenta mais durante esta segunda-feira.

Litoral

Nas praias do Paraná, o sol deve voltar a aparecer e esquentar um pouco mais os termômetros. Chuvas isoladas devem ocorrer entre um intervalo de sol e outro. De acordo com o Simepar, nesta segunda, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas variam entre 20º C e 27º C.