A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba divulgou o novo cronograma da segunda dose da vacina Coronovac. Até quarta-feira (28), serão atendidas pessoas de 70 a 67 anos vacinadas há mais de 21 dias com a primeira aplicação do imunizante produzido pelo Instituto Butantan.

A segunda dose é importante para completar o esquema vacinal contra a covid-19 e o cronograma ajuda a alertar a população para o prazo.

Para receber a segunda dose, basta comparecer a um dos pontos de vacinação da cidade. Os pontos fixos de vacinação atendem das 8h às 17h e os dois drive-thrus, das 8h30 às 16h30.

Cronograma da segunda dose

67 anos completos nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro: quarta-feira, 28 de abril

Pontos de vacinação

LOCAIS FIXOS

Das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 11 – Sítio Cercado

4 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

5 – US Fernando de Noronha

Rua João Mequetti, 389 – Santa Cândida

6 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

7 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

8 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

9 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

10 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

11 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

12 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

13 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

14 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2150 – Guaíra

15 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

17 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

18 – Paróquia Santo Antônio

Entrada pela Av. Paraná, no Boa Vista

19- Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri



DRIVE-THRU

Das 8h30 às 16h30

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Maurer)