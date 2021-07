Em Curitiba, a Secretaria Municipal da Saúde agora está orientando a população a seguir a data de aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 indicada no aplicativo Saúde Já, e não a data sugerida na carteirinha física eventualmente entregue no momento da primeira aplicação. Ou seja, as duas datas indicadas – no aplicativo e na carteirinha física – podem ser exatamente a mesma, mas, se elas não coincidirem, a Secretaria da Saúde explica que é a data indicada eletronicamente que precisa ser seguida.

A orientação está sendo reforçada agora na esteira de um problema observado especialmente nas últimas terça-feira (13) e quarta-feira (14), quando todos os pontos de vacinação em Curitiba estavam fechados, mas, ainda assim, algumas pessoas procuraram os locais, alegando que obedeciam à data informada na carteirinha física.

“A data da carteirinha física foi usada como sugestão, especialmente para a população mais idosa, e está sujeita a alteração para se adequar ao cronograma da Secretaria Municipal da Saúde, sem prejuízo à eficácia dos imunizantes”, informou a Secretaria da Saúde.

Os pontos de vacinação foram fechados porque não havia doses para primeira aplicação e, ao mesmo tempo, já havia aplicações de segundas doses previstas para quinta-feira (15) ou sexta-feira (16), quando os pontos de vacinação reabrem no aguardo de cerca de 12 mil pessoas. “O calendário da Secretaria da Saúde também observa o melhor aproveitamento logístico da vacinação de segunda dose na capital”, admitiu a pasta.

A Secretaria de Saúde lembra, ainda, que todas as pessoas que por alguma razão perderam a data de aplicação da segunda dose que aparece no aplicativo, também podem procurar um dos pontos de vacinação para completarem o ciclo de imunização.