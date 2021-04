A aplicação da segunda dose da vacina da Covid-19 em idosos será suspensa momentaneamente quarta-feira (28) em Curitiba após imunização com o estoque atual de Coronavac. Isso porque os próximos grupos de idosos a tomarem a segunda dose serão imunizados com a vacina Astrazeneca, cujo intervalo entre aplicações é de 90 dias, ou seja, três meses. Com a Coronavac, o prazo entre as doses é de 21 e 28 dias.

O último grupo de idosos a tomar a segunda dose de Coronavac será o de 67 anos completos, cuja aplicação será toda feita quarta-feira (28). Depois disso, a aplicação da segunda dose retorna só dia 25 de maio para os grupos entre 85 e 80 anos que tomaram a primeira dose de Astrazeneca. Essa faixa etária começou a ser imunizada em fevereiro. Já parte do grupo de 66 anos completos que foi vacinado com a Astrazeneca no começo de abril tomará a segunda dose em julho.

Por outro lado, o estoque de vacina Coronavac para primeira aplicação termina nesta terça-feira (27), com o grupo de 63 anos completos. Depois disso, a prefeitura não tem previsão de quando receberá mais doses enviadas pelo Ministério da Saúde para dar continuidade à primeira aplicação.