Com a aproximação das festas de fim de ano e viagens, a prefeitura de Curitiba reforça a necessidade da vacinação contra a Covid-19. Aliás, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), enviou pelo aplicativo Saúde Já, a mensagem para a população se programar para a vacina no começo de janeiro.

LEIA TAMBÉM:

>> Reforço da Pfizer aumenta 175 vezes os anticorpos, diz estudo da Saúde

>> Vacina da Janssen preocupa especialistas e muda recomendações por risco de coágulos

Para a próxima semana, 35.887 pessoas foram convocadas para receber a segunda dose e outras 27.422 para receber a dose de reforço (confira o cronograma abaixo). A decisão segue uma recomendação do Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal da Saúde, que considerou a chegada de uma nova variante de preocupação ao país (ômicron).

Repescagem

Além dos convocados, Curitiba tem mantido aberta a repescagem para todos que não puderam comparecer na data, tanto para a aplicação da primeira e segunda doses como para a dose de reforço.

Durante o recesso municipal, entre 23 de dezembro e 2 de janeiro, Curitiba terá 21 unidade de saúde abertas. Neste período não há agendamentos para a vacina, mas as unidades abertas seguirão com a aplicação da vacina contra a covid-19 para os faltosos da primeira e segunda dose e reforço.

Quem deve receber a 2ª dose na próxima semana

Segunda-feira (20)

– Pfizer: vacinados com primeira dose em 04 e 05 de novembro;

– Coronavac: não há antecipação, somente faltosos;

Terça-feira (21)

– Pfizer: vacinados com primeira dose em 06 a 08 de novembro;

– Coronavac: vacinados com a primeira dose em 26 a 29 de novembro.



Quarta-feira (22)

– Pfizer: vacinados com a primeira dose em 09 até 12 de novembro;

– Coronavac: vacinados com a primeira dose em 30 de novembro e 01 de dezembro.



Quinta-feira (23)

– Pfizer: não há antecipação, somente faltosos;

– Coronavac: não há antecipação, somente faltosos;



Sexta-feira (24)

Não haverá expediente. Apenas serviços de urgência e emergência.

Quem deve receber a dose de reforço

– Segunda (20): todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 01 de agosto;

– Terça (21): todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 02 de agosto;

– Quarta (22): todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 05 de agosto;

– Quinta (23): não há chamamento para reforço, somente faltosos.

Web Stories