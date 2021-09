Começo de semana, véspera de feriado, e o rodízio no abastecimento em Curitiba e na Região Metropolitana segue ativo. O período de abastecimento ficou reduzido para 36 horas, com suspensão de até 36 horas. Ou seja, um dia e meio com água e até um dia e meio sem água. A medida será implementada em função da falta de chuvas, que comprometeu o nível das barragens.

O nível dos reservatórios está em 51,61%, com a última medição realizada no sábado (04).

Bairros e cidades irão entrar em rodízio às 16 horas desta segunda. O abastecimento deve ser normalizado até às 4h de quarta-feira (08). Vale reforçar que alguns bairros ainda podem ser afetados pelo rodízio do fim de semana.

Curitiba: Cachoeira

Curitiba: Abranches, Pilarzinho, Taboão, Barrerinha

Curitiba: Cidade Industrial, São Miguel, Augusta

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Bairro Alto): Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia.



Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Batel): Bigorrilho, Camp.Siqueira, Seminário, Batel, Mercês, Centro.



Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Campo do Santana): Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara.



Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório da ETA Passaúna): Cidade Industrial, Fazendinha.



Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Mercês): Abranches, Bigorrilho, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Francisco, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São João.



Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Parolin): Água Verde, Fanny, Guaira, Parolin, Prado Velho.



Curitiba (área da Gravidade do Reservatório Portão): Água Verde, Guaira, Fanny, Lindoia, Novo Mundo, Capão Raso.

Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Bacacheri): Barrerinha, Ahú, Boa Vista, São Lourenço



Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Santa Cândida): Cachoeira, Barrerinha, Sta.Cândida



Curitiba (área do Recalque Baixo do Reservatório Portão): Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaira, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel, Xaxim.



Curitiba (área do Recalque do Booster Santa Efigênia): Barrerinha, Cachoeira, Abranches.



Curitiba (área do Recalque do Reservatório Bairro Alto): Bairro Alto, Tarumã, Capão da Imbuia, Bacacheri, Jardim Social



Curitiba (Área do Recalque do Reservatório Mercês): Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha.



Curitiba (área do Recalque do Reservatório Parolin): Água Verde, Guaíra, Parolin, Prado Velho, Rebouças.



Curitiba (Área do Recalque Médio do Reservatório Santa Felicidade): Sta.Felicidade, Butiatuvinha.



Curitiba (área do Recalque para Cachoeira do Reservatório Santa Cândida): Barrerinha, Boa Vista, São Lourenço.

Almirante Tamandaré (área da Gravidade do Reservatório Cachoeira): São Jorge,Colonia Prado, Graziele, Cachoeira, Jardim Graziele, Prado.

Almirante Tamandaré: Vila Sta. Terezinha, Jardim Colonial, Jardim São Domingos, Vila Rachel, Recantos dos Papagaios, Parte Alta Paraiso, Jardim Planalto, Jardim Valença Jardim Central, Mato Dentro, Jardim Dona Belezária, Cinthia Mara, Boixininga, Vila Pacotuba, Jardim Bela Vista, Planta Maria Carla, Planta Mosacal.

Almirante Tamandaré (área do Booster Barreirinha): Lamenha Grande..



Almirante Tamandaré (área do Recalque do Reservatório Cachoeira): Cachoeira



Araucária (área do Recalque do Reservatório Passaúna): Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, S.Miguel, Olaria, J.Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica, J.Atenas..



Campina Grande do Sul (área do Recalque do Reservatório Jardim Araçatuba): (COHAPAR) Cicamp, Área Industrial Pocinho, Área Industrial Riachuelo, Área Industrial São Paulo, Área Industrial Sede, Área Remanescente, Cacaiguera, Chácaras Olhos D’Água, Jardim João Paulo II, Jardim Araçatuba, Jardim da Campina, Jardim da Colina, Jardim Daher, Jardim Diamante, Jardim Sta. Angelina, Jardim Sta. Rosa, Mitra, Recanto Verde, Sta. Rita de Cássia, Sede Campina Grande, Centro, Nova Campina, Lagoão, Rancho Alegre.



Quatro Barras: Centro (Área industrial)



Campina Grande do Sul (Área do Recalque do Reservatório Jardim Nezita): Jardim Graciosa, Jardim Ipanema, Jardim Nezita, Jardim Paulista, Jardim Sta. Fé, Jardim Nossa Sra. das Graças, Timbu Velho, Vila Cosme.

Quatro Barras (Área do Recalque do Reservatório Jardim Nezita): Graciosa, Nossa Sra. das Graças, Jardim Menino Deus.



Campina Grande do Sul (Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria): Eugênia Maria, Vila Chacrinha, Vila Sta.Cecilia, Jardim Graciosa, Jardim Paulista, Jardim Nossa Sra das Graças, Joana Olimpia, Moradias Timbu, Sta. Rita de Cassia, Oswaldo Florêncio, Vila Cosme.

Colombo (Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria): Bella Vista, Parque Industrial, Canguiri.



Quatro Barrras (Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria): Graciosa, Nossa Sra. Das Graças, Jarim Menino Deus, Jardim Creplive, Patrícia, Maria Alice, Menino Deus, Centro, Pousada 4 Barras, Centro, Jardim Orestes Tha, Loteamento Bosque Merhy, Itapira, Chácaras São Sebastião, Florestal, Jardim Acassia, Capininha, São Pedro.



Pinhais (Área do Recalque Faria – Jd. Nezita do Reservatório Colônia Faria): IAPAR, Palmital



Campo Magro (Área do Booster Boa Vista): Boa Vista.



Campo Magro (Área do Booster Santa Cecília): Boa Vista.

Campo Magro (Área do Recalque Médio do Reservatório Santa Felicidade): Boa Vista.



Colombo (Área do Recalque do Reservatório Colônia Faria): Monte Castelo, Colônia Faria, Rincão, Canguiri, Guaraituba.



Colombo: Atuba

Colombo (afetados pela área da Gravidade Colombo Sede): Butiatumirim, Fervida, São João, Santa Gema, Cercadinho, Serrinha, Itajacuru, Centro (parcial).

Colombo (afetados pela área da válvula Pau Brasil): Parque Embu.



Pinhais (Área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí): Rural, Vila Amélia 1 e 2, Maria Antonieta, Jardim Tropical, Planta Santa Catarina, Vila Nova, Bairro Holandês, Alves Corrêa, Jardim Havaí.

Piraquara (Área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí): Guarituba.



Pinhais (Área do Recalque do Reservatório Vila Amélia): Esperança, Rural, Vila Amélia 1 e 2.



Piraquara (Área do Recalque do Reservatório Guarituba Redondo): Jardim Tarumã, Vila Lori, Jardim Das Orquídeas, Jardim Tocantins, Jardim Urussanga, Jardim Santa Clara, Vila Mariana, Planta Monte Líbano, Vila Holandesa, Planta Amazonas, Planta Terezinha, Jardim Trianon, Jardim Santa Helena, Bosque Pinheiro e Fazenda Guarituba



Piraquara (área do Recalque do Reservatório Piraquara): Capoeira dos Dinos, Vila Fuck, Vila Militar, Vila Macedo, Vila Suzi, Planta Simone, Planta Cruzeiro, Vila Franca, São Cristóvão, Vila Juliana, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Maria, Planta São Tiago, Vila Santa Helena e Planta Deodoro.



São José dos Pinhais (área do Booster Santa Fé): Guatupê, Academia, Cristal.



São José dos Pinhais (área do Recalque do Reservatório Iguaçú): Guatupê, Ipê



São José dos Pinhais (área da Gravidade Aeroporto): Afonso Pena, Aviação, Boneca do Iguaçu.



São José dos Pinhais (Área do Recalque do Reservatório Aeroporto): Afonso Pena, Águas Belas, Independencia, Boneca do Iguaçú, Iná, Aviação, Aristocrata, Guatupê, Rio Pequeno.



São José dos Pinhais (Área do Recalque do Reservatório Arujá): Barro Preto, Arujá, Del Rey, Bairro Preto, Campo Largo da Roseira.



São José dos Pinhais (Área do Reservatório São Marcos): São Marcos, Campina do Taquaral, Parque da Fonte.

São José dos Pinhais : Parte do Roseira de São Sebastião, Jurema, Borda do Campo.

Bocaiuva do Sul: Vila Esperança, Vila Palmira e Jardim Lucy.

Tijucas do Sul (afetados pela área do Reservatório Rincão): Parte da localidade Campo Alto.

