A segunda parcela para o pagamento do IPVA 2021 começa a vencer nesta quinta-feira (18), para os proprietários de veículos do Paraná que optaram por parcelar o imposto. As datas seguem a tabela (veja abaixo) de acordo com os finais das placas dos carros, motos e outros veículos.

Para emitir a guia de pagamento, a orientação é acessar o site www.fazenda.pr.gov.br e selecionar a opção “IPVA”. Para isto, é preciso ter em mãos o número do Renavam, que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

De acordo com o Detran-PR, apenas com o número do Renavam também é possível pagar o imposto diretamente nos caixas ou canais de atendimento de sete bancos credenciados: Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Sicredi, Banco Rendimento e Bancoop (no Banco do Brasil, para não correntistas, é necessário levar a guia impressa para pagamento).

A quitação do IPVA é requisito obrigatório para emissão do certificado de licenciamento de veículo pelo Detran. Em todo o Paraná, em torno de 4,5 milhões de veículos devem pagar imposto este ano. Destes, aproximadamente 1,2 milhão de proprietários optaram pelo pagamento à vista.

Em atraso

Quem não pagou a primeira parcela, segundo o Detran, deve pagá-la com os acréscimos financeiros devidos antes de pagar a segunda de acordo com o calendário – já que, se essa não for paga no prazo, também sofrerá acréscimos.

Para pagar a parcela em atraso, o procedimento é o mesmo: basta acessar o portal da Sefa (www.fazenda.pr.gov.br) e solicitar a emissão de guia de pagamento, ou ainda pagar diretamente nos bancos credenciados. Também está disponível no portal a opção para quitação total em parcela única, sem desconto.

Tabela 2ª parcela do IPVA

Final da placa Vencimento 1 e 2 18/02 3 e 4 19/02 5 e 6 22/02 7 e 8 23/02 9 e 0 24/02