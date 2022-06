Por pouco! Seis apostadores de Curitiba quase acertaram as seis dezenas no concurso 2494 da Mega-Sena, que teve o sorteio realizado no sábado (25). As apostas foram simples e tiveram cinco acertos cada. Uma aposta simples de Diadema (SP) acertou as seis dezenas do concurso e levou R$78.763.087,85.

Neste sábado ainda rolou o sorteio da Quina de São João, que tinha um prêmio acumulado de R$ 200 milhões. E não é que um bolão do Paraná faturou uma fatia do prêmio?

Com a quina da Mega-Sena, duas apostas de Curitiba que jogaram 7 números vão render para cada um dos apostadores o prêmio de R$71.839,92. Quatro delas, com 6 números, levaram o prêmio de R$35.919,96.

As apostas foram feitas nas lotéricas Mateus Leme, Água Verde, Canadá, 24 de Maio, Portal da Sorte e uma pela internet.

Sortudos do Paraná

Contando com as apostas de Curitiba, foram 9 quinas no Paraná neste sorteio da Mega-Sena. Em Borrazopolis, Mariluz e São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

