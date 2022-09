Está pensando em fazer aquela super viagem internacional que foi adiada várias e várias vezes por causa da pandemia? Com os casos de coronavírus em baixa, já é possível sonhar novamente com aquele mochilão para a América Latina ou mesmo para a Europa ou Estados Unidos.

Para ajudar na empreitada de encontrar a melhor tarifa para a sua passagem aérea – que costuma ser o que mais pesa no bolso entre os custos de viagem – a Tribuna do Paraná vai te dar dicas de como encontrar bons preços e promoções. Confira a seguir:

1 – Pesquise, pesquise e pesquise! Só não esqueça de limpar o cachê

Numa maratona de pesquisas pela melhor tarifa, os rastros de buscas pelos destinos acabam ficando – a não ser que você sempre utilize uma aba de navegação anônima. Para evitar com que os sites de viagens não apresentem mais variação de preços e promoções, a dica é sempre limpar os seus dados de navegação. Com isso, o site entende que você está fazendo a pesquisa pela primeira vez e mostra a opção sempre mais em conta.

A limpeza dos dados muda de acordo com o navegador que você costuma usar. Procure a função na área de configurações.

2- Não sabe para onde ir? Pesquise na opção explorar!

Sabe quando bate a indecisão e você não sabe exatamente para onde quer viajar? Uma dica para encontrar boas tarifas e valores que se adequem ao seu bolso é a pesquisa na modalidade explorar. Existem sites, como o Kayak Explore e Skyscanner, que revelaM os preços mais em conta de passagens pelo mundo. Basta só que você consiga encaixar as férias no período em que a passagem fica mais em conta.

3- Vai de intercâmbio? Estudante tem desconto!

Disponível em algumas companhias aéreas, é possível sim conseguir um bom desconto apresentando comprovante de matrícula. Na Air France, por exemplo, a tarifa de estudante está disponível apenas na classe Economy, nos voos de longa distância, mediante disponibilidade. Os clientes que viajam com a tarifa de estudante devem ter entre 18 e 29 anos e estarem matriculados em período integral em um estabelecimento de ensino.

Na companhia holandesa KLM, os estudantes ganham bons descontos, benefícios extras e flexibilidade máxima nas viagens de férias ou até a sua universidade fora do país.

4- Escolha viajar na baixa temporada

É aquela regrinha básica: lei da oferta e da procura. Meses como dezembro, janeiro, junho e julho costumam ser alta temporada e por isso os preços costumam ser mais altos. Na Europa, por exemplo, os meses de Março e Abril tem as tarifas mais baratas em relação aos outros meses do ano. Se você puder viajar e tirar suas férias fora da alta temporada, aconselho você a fazer isso.

5- Encontre promoções com a ajuda de aplicativos

Ficar de madrugada procurando promoções e bons descontos já são coisas do passado. Já é possível encontrar bons preços de viagens com a ajuda de aplicativos como Melhores Destinos e Passagens Imperdíveis. Basta ativar as notificações que durante o dia os aplicativos vão enviando sugestões de viagens e passagens em preços mais baixos.

6- Evite finais de semana

É a mesma história da oferta e da procura. Certamente, a maioria das pessoas procuram passagens aéreas saindo na sexta-feira à noite ou sábado de manhã, e retornando no domingo ou segunda-feira. Por isso, viajar no meio da semana costuma ser mais barato.

Só preste atenção aos horários. Às vezes, sugestões de chegada pela madrugada ou mesmo períodos entre escala muito longos ou muito curtos acabam não valendo a pena. Em casos de voos internacionais, escalas em grandes aeroportos precisam de um intervalo razoável de duas horas. Em caso de atraso em voos, é possível remanejar e ainda sim chegar ao portão de embarque sem grandes prejuízos.