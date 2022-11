Após a mudança ser prorrogada por causa da chuva, os seis trechos de ruas do bairro Água Verde passarão a ter sentido único a partir das 11h desta quinta-feira (3). A alteração estava prevista para ocorrer na última segunda (31), mas, segundo a prefeitura, precisou ser adiada.

A mudança será implantada pela Superintendência de Trânsito (Setran) e faz parte do projeto do novo binário das ruas Santa Catarina/Eugênio José de Souza, que deve passar a funcionar na região na próxima semana. Agentes de Trânsito estarão no local nos próximos dias para orientar os motoristas.

+ Leia mais: Claudia Silvano diz que Procon-PR mira postos de combustíveis; Multa pode chegar a R$ 11 milhões

“Essas mudanças são necessárias para interligar com segurança as duas ruas que farão parte do binário, evitando manobras perigosas e problemas de visibilidade no local”, explicou a superintendente de Trânsito de Curitiba, Rosangela Battistella.

Ruas e trechos que passam a ter sentido único

– Rua Sergipe, no trecho entre as ruas Santa Catarina e São Paulo;

– Rua Abel Scuissiato, de Santa Catarina para a Rua Eugênio José de Souza;

– Rua Maranhão, entre as ruas Eugênio José de Souza e Santa Catarina;

– Rua Pará, entre as ruas Rio de Janeiro e São Paulo;

– Rua Amazonas, entre as ruas Eugênio José de Souza e Rio de Janeiro;

– Rua Alcebíades Plaisant, entre Rio Grande do Sul e Palmeiras

Além das mudanças para sentido único, duas vias também terão alterações na preferência de tráfego. A Eugênio José de Souza passa a ter preferência em relação à Rua Maranhão e a Rua São Paulo passa a ter preferência em relação à Rua Pará.

Intervenções

Cada mudança no trânsito da cidade é precedida de estudos técnicos, cruzando dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da Setran e das demandas recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.