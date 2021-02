A virada de ano é, para muitos, o momento de promover a mudança de vida, estabelecer metas, resolver problemas e fazer o bem. Mas com tantas coisas em mente, alguns desafios básicos do dia a dia se tornam mais uma dor de cabeça. Por isso, o Instituto das Cidades Inteligentes (ICI) separou uma lista de coisas que os moradores de Curitiba podem solucionar por meio do aplicativo, chat ou contato telefônico da Central 156.

Registro de aglomeração

Com a chegada da pandemia da Covid-19 e a recomendação de isolamento social e proibição de festas e/ou encontros, a fiscalização se tornou uma responsabilidade de todos. Por isso, no app Curitiba 156, é possível fazer a denúncia de aglomerações em locais públicos ou solicitar a fiscalização de comércios. Basta acessar o aplicativo e selecionar a opção Coronavírus.

Entulhos

Passou por uma obra pequena e não sabe como fazer o descarte dos restos de materiais? Esse tipo de lixo pode ser retirado por meio da solicitação no aplicativo da Central 156. Para isso, basta acessar o app e selecionar a opção Coleta. O serviço é válido para entulhos, caliças e resíduos de jardim, e tem limitação de volume.

Doações

Na faxina de fim de ano, móveis e eletrodomésticos usados costumam dar lugar às novas aquisições e conquistas programadas para o novo ano. Por isso, para ganhar tempo e espaço e ainda fazer o bem, ao invés de descartar esses itens, é possível acionar o Disque Solidariedade no app 156, que faz o recolhimento e destina para programas sociais da cidade.

Situação de Rua

Nos últimos meses, a empatia e solidariedade se tornaram virtudes ainda mais importantes, principalmente com a população mais vulnerável da cidade. Por isso, caso veja alguém dormindo, desabrigado ou desorientado em vias públicas, você pode acionar ajuda, via app, por meio do ícone Situação de Rua – Adulto/Idoso e fazer o bem.

Dengue

Com a chegada do verão, o cuidado com o vírus da dengue também é essencial. E para não deixar essa prevenção de lado, no item Dengue está disponível a solicitação da inspeção de imóveis ocupados para monitorar possíveis focos da doença. Já para a inspeção em imóveis desocupados, a solicitação deve ser registrada pelo assunto Terreno Baldio.

Iluminação pública

O poste da sua rua parou de funcionar? Abre o app da Central 156! Na opção Iluminação Pública estão disponíveis os serviços de troca de lâmpadas e inspeção da estrutura de postes.

A Central 156 de Curitiba, operacionalizada pelo ICI, funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive feriados. Basta acessar o aplicativo, o chat ou entrar em contato via telefone, discando para o número 156.