O conserto de uma adutora entre os reservatórios Tatuquara e Campo de Santana, em Curitiba, que ocorre desde a sexta-feira (24), deve afetar a a produção e a distribuição de água no sistema da Sanepar. Pode haver falta de água e/ou oscilação de pressão na rede em vários locais. A previsão de finalização dos reparos é até o fim da noite deste sábado (25).

Curitiba

Em Curitiba, segundo a Sanepar, pode haver desabastecimento nos bairros: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho e Tatuquara.

Fazenda Rio Grande

Em Fazenda Rio Grande, nos bairros: Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha, Jardim dos Estados, Jardim São Lourenço, Jardim Brilhante, Jardim Kokubo e Ipê.

Araucária

Em Araucária, os bairros: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera.

Água tratada pra higiene e alimentação

Equipes trabalham no conserto. Em situações como esta, a recomendação é fazer uso econômico e priorizar a água tratada para higiene e alimentação. Quem possui caixa-d’água domiciliar pode não ser afetado.

A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.

