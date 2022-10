O rompimento de uma adutora no Campo de Santana, em Curitiba, pode comprometer o abastecimento de água em alguns bairros de Curitiba e de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, neste sábado (29). A previsão é de que até o início da tarde deste domingo (30), o serviço esteja restabelecido.

VIU ESSA? Fim de semana em Curitiba tem shows, exposições e até chope grátis! Confira

Bairros atingidos

Curitiba: Campo de Santana, Caximba e Tatuquara.

Araucária: Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera.

Atendimento da Sanepar

Podem ficar sem água, principalmente, clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

LEIA AINDA – Viaduto com problema na estrutura é escorado em Curitiba; Vai resolver?

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.