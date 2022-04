A Sanepar informa que nesta terça-feira (26) houve o rompimento da adutora que transfere água para a região do Tatuquara, afetando o abastecimento de água em bairros de Araucária e Curitiba.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado ao meio-dia de quarta-feira (27).

Bairros afetados

Araucária: Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera.

Curitiba: Campo de Santana, Caximba e Tatuquara.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. A orientação é evitar desperdícios.

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

