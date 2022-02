O furto de cabos e fiações elétricas na quarta-feira (09) nas proximidades do sistema de captação de água de Cotia, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, afeta o abastecimento de água nos bairros Contenda, Campo Largo Roseira e Inhaíva.

De acordo com a Sanepar, empresa responsável pelo abastecimento de água no Paraná, a previsão é que a substituição do material furtado venha a estar concluída ainda na tarde desta quinta-feira (10), com normalização do abastecimento estimada para às 21h também de quinta. A orientação é se que evite desperdícios

Vale reforçar que clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ter sido afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Furto de cabos prejudica comerciantes e motoristas

Um crime de difícil combate, silencioso e pouco resolvido. Os furtos de fios, cabos e alumínios em geral estão deixando curitibanos preocupados. Esse tipo de furto não é novidade, mas aumentou nos últimos anos.

Em 2020, foram 1.816 situações que a Polícia Civil foi informada, ou seja, os números devem ser maiores. Em 2021, de janeiro a maio foram 1.077 casos de ocorrência de furto de fiação elétrica em Curitiba.

Sem energia, comerciantes de vários bairros são afetados pelos furtos. No ano passado, empresários do Alto da XV pediram reforço na segurança para evitar problemas e prejuízos.