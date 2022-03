Uma rua sem saída. Não é apenas no sentido de trânsito, mas também no sentido de complicar a vida de moradores do bairro Umbará, em Curitiba. Sem asfalto, sinalização adequada e com movimento intenso de caminhões, moradores reclamam que as casas ficam cheias de poeira e que o pó está causando problemas de saúde.

A diarista Celma Elza de Araújo reside na Rua Santa Teresinha há 21 anos. Acostumada a promessas não cumpridas por vereadores e cansada de pedir para a prefeitura uma rua de melhor qualidade, a moradora relata que convive com o movimento de caminhões que leva sujeira para dentro de casa.

“Já falei com vereadores que disseram que encaminharam o pedido para a prefeitura, e nada. Sofremos diariamente com o pó que prejudica a nossa saúde. Fazemos direto tratamento alérgico”, comentou Celma.

+ Leia mais: Um remendo de asfalto em cima do outro na rua deixa moradores do Boa Vista na bronca

A área de abrangência da Rua Santa Teresinha é grande. De acordo com a Celma, apesar de ser uma rua sem saída, o tamanho do trecho seria de praticamente 2 km. “Aqui é afastado e tem várias empresas que utilizam caminhões. A prefeitura costuma colocar uma espécie de terra que depois de três dias na rua vira um terror para os moradores”, disse a diarista.

Foto: Colaboração

Bianca Zonta, 27 anos, é outra moradora da região. Mãe de um menino de 2 anos, ela relata que o filho passa o dia reclamando da poeira. “É muito complicado, a gente ‘come poeira’ o tempo todo com o movimento de caminhões das empresas. Moro em casa e meu bebê fica com o nariz coçando. Um asfalto iria ajudar demais”, reforçou Zonta.

E aí prefeitura?

De acordo com a prefeitura de Curitiba, a Rua Teresinha vai ser contemplada com o programa asfalto no saibro. Não existe um prazo definido para o início das obras, pois está em fase de processo de licitação para contratação do projeto.

Vigilantes da Tribuna

Estas matérias foram produzidas graças à denúncia de nossos leitores. Você também

quer participar? Como está a rua ou a segurança no seu bairro? Seja um vigilante da Tribuna. Mande sua sugestão para o email cacadores@tribunadoparana.com.br ou pelo nosso WhatsApp (41) 99683-9504.