Com a chegada do feriado de Carnaval, muitas pessoas aproveitam para viajar. E para que a viagem seja tranquila e sem surpresas desagradáveis no retorno, é necessário tomar algumas medidas de segurança. A Polícia Militar do Paraná está com policiamento reforçado em várias regiões do Estado, além do trabalho rotineiro já feito diariamente nos municípios, mas como a segurança é feita por todos pede às pessoas que atentem a atitudes que podem ser tomadas e que farão diferença na segurança da família e da casa.

Avise os vizinhos

O comandante do 1º Comando Regional da PM, coronel Renato de Oliveira Ribas Filho, diz que ao viajar é importante deixar alguém de confiança, como um parente ou um vizinho, avisado e que possa ir ao imóvel regularmente para verificar se está tudo certo e, em caso de eventuais emergências, esta pessoa poderá comunicar a família de imediato e, principalmente, acionar a PM.

Guarde objetos de valor

Objetos de valor, como joias e dinheiro, devem ser guardados em locais seguros ou em locais menos visados da casa para dificultar a localização. Ferramentas e outros objetos que possam ser usados por invasores e que possam facilitar o arrombamento de portas e janelas devem ser guardados no interior da residência, ou depósitos específicos. “Também é importante que brinquedos, bicicletas, máquina de lavar, entre outros sejam recolhidos, pois estando à vista pode motivar a entrada de alguém no terreno”, diz o coronel.

Evite dizer que a casa ficará sozinha

Alguns hábitos que podem chamar a atenção de criminosos também devem ser evitados, de acordo com o coronel. “Próximo à residência, em locais públicos, o morador deve evitar comentar que vai viajar e que a casa ficará sozinha, pois isso pode alertar pessoas mal-intencionadas. Ainda, caso o morador tenha telefone fixo ou campainha, a orientação é que ambos sejam desligados ao sair de viagem, pois são dispositivos que podem ser utilizados para sondar ou identificar se há alguém na casa”, alerta.

Cheque alarmes com antecedência

Sobre os dispositivos de segurança, o ele explica que é preciso checar tudo com antecedência e também fazer uma conferência na hora do deslocamento. “Antes de sair de casa, a família deve testar todas as trancas das portas e janelas, verificar se estão fechadas”, frisa. “E para quem possui sistemas de alarmes e/ou câmeras de monitoramento, é preciso confirmar se estão funcionando corretamente, pois eles dificultam invasões ou arrombamentos da residência e facilitam a identificação caso haja”, orienta.

Discrição é fundamental

O oficial indica, também, cuidados que parecem irrelevantes, mas que ajudam a manter a discrição do imóvel. “A pessoa de confiança, que vai cuidar da casa durante o período de ausência deve ir ao local, sempre que possível, para esvaziar a caixa de correios por exemplo, pois o acúmulo de correspondências indica a ausência de pessoas. As luzes também devem ser apagadas durante o dia para que não chamem a atenção”, recomenda.

Animais de estimação

A PM também lembra que os animais de estimação não podem ser esquecidos ou abandonados nos períodos de férias, pois dependendo do caso configura até crime. Neste caso, de acordo com o coronel Ribas, o mais importante é planejar o que fazer. “Durante o período de férias ou viagem, as famílias devem tomar todos os cuidados em relação aos animais de estimação. É importante que alguém vá ao local, como a pessoa escolhida para cuidar do imóvel, para alimentar e trocar a água do animal, se a família não puder levá-lo para a viagem. Outra opção são os serviços particulares, que hospedam e cuidam de animais domésticos durante a ausência da família, como num sistema de hotelaria, por exemplo”, afirmou.

190

Em caso de emergências a PM está disponível para a população por meio do telefone 190 e também pelo aplicativo 190 PR. “A PM está à disposição da população 24 horas por dia, cumprindo seu papel de policiamento preventivo, mas pedimos esta pequena colaboração do cidadão com atitudes básicas do dia a dia e que fazem a diferença, principalmente em períodos de feriados prolongados como neste caso”.