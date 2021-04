Sem o sistema de drive-thru desde a quinta-feira passada, o ponto de vacinação contra a covid-19 do bairro Boa Vista, localizado na Paróquia Santo Antônio, na Avenida Paraná, em Curitiba, registrou uma fila quilométrica de idosos nesta segunda-feira (19). Chamados para a segunda dose da vacina contra a covid-19, eles foram ao local, mas o tempo instável, com frio e chuva, tornou a jornada pela imunização uma batalha pela própria saúde.

É o caso de Rosinei Ribeiro, de 71 anos. Ela que enfrenta um tratamento contra o câncer e tem bronquite, tem passado maus bocados na fila. Uma de suas filhas, Marcia Ribeiro, enviou as imagens a seguir para a Tribuna, mostrando o tamanho da fila para a vacinação.

“Eu até entendo e tenho elogiado o sistema que Curitiba tem feito [para vacina contra o coronavírus]. Mas hoje, em especial, com o frio que está, com garoa, estamos com medo que ela tenha uma crise de bronquite. Ela pediu uma jaqueta, que vamos levar, pois está de blusa, mas com muito frio”, lamentou Ariane Ribeiro Marini, uma das filhas.

A situação dessa família é tão preocupante, que os filhos discutem até desistir da vacinação hoje. “Estamos discutindo com os irmãos de levar ela embora e não tomar a segunda dose hoje, pois o beneficio talvez não seja tão grande agora do que o malefício de ficar horas no vento frio”, lamentou.

Ariane diz que a situação é preocupante para todos que estão lá e muitos estão reclamando. “Pelo que temos visto, vai leva rumas 3 horas para vacinar. Imagine uma pessoa dessa idade ficar tanto tempo de pé. Todo mundo quer tomar a vacina. Eu ficaria 7 horas na fila se precisasse, mas não minha mãe, não esse pessoal. Estamos com dó dela e das outras senhoras”.

Segundo relato de profissionais da saúde que estão vacinando a população, via de regra, a tarde, depois das 15h, não existem filas.

Drive-thru de vacina desativado

No sábado (17), após a vacinação do prefeito Rafael Greca no Parque Barigui, a assessoria da prefeitura informou que o drive-thru da paróquia seguirá desativado até uma reavaliação da demanda. Ainda de acordo com a administração, o sistema funcionou para os grupos prioritários de idosos com idade mais avançadas, pela dificuldade de locomoção. Para os grupos atuais que estão recebendo a vacina, por enquanto, o drive-thru permanecerá desativado no local. Já o drive-thru do Parque Barigui permanecerá aberto.

Questionada pela reportagem, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que ao todo são 20 pontos para a vacinação contra a covid-19, sendo 18 fixos e 2 no sistema drive thru (veja os pontos abaixo). A SMS orienta que para dar agilidade à vacinação, idosos que fazem parte do cronograma de vacinação devem fazer o cadastro na plataforma do Saúde Já, pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular (que pode ser baixado nas lojas virtuais para Android e iOS).

Com a demora no envio de novos lotes com mais doses de vacina, a Prefeitura paralisou a inclusão de novas faixas etárias para a primeira dose. Por enquanto, apenas segundas doses estão liberadas, assim como a repescagem para idosos a partir de 65 anos que perderam o prazo.

Números da covid-19 em Curitiba

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou, neste domingo (18), 464 novos casos de covid-19 e 21 mortes de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Até o momento foram contabilizadas 4.418 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. Com os novos casos confirmados, 185.101 moradores de Curitiba testaram positivo.

Pontos de vacinação contra a covid-19 para idosos em Curitiba

LOCAIS FIXOS

De segunda-feira a sábado, manhã das 8h às 13h e tarde das 13h às 18h.

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 11 – Sítio Cercado

4 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

5 – US Fernando de Noronha

Rua João Mequetti, 389 – Santa Cândida

6 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

7 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

8 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

9 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

10 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

11 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

12 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

13 – US Aurora

Rua Theophilo Mansur, 500 – Novo Mundo

14 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2150 – Guaíra

15 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

17 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

18 – Paróquia Santo Antônio

Entrada pela Av. Paraná, no Boa Vista.

Vacina DRIVE-THRU contra a Covid-19 em Curitiba

De segunda-feira a sábado, manhã das 8h30 às 12h30 e tarde das 12h30 às 16h30

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui

(entrada somente pela BR-277)



2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão

(entrada pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Maurer)