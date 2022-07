Serão abertas nesta sexta-feira (15), às 19h, as inscrições on-line para 9.248 novas vagas em atividades esportivas gratuitas, disponibilizadas pela Prefeitura de Curitiba, para crianças, jovens, adultos e idosos. Ao todo, são 82 modalidades, como musculação, natação, hidroginástica, esgrima, basquete, judô, tênis, ioga, BMX, corrida, boxe, jiu-jitsu, balé, pilates, triathlon e condicionamento físico, que serão oferecidas em 37 equipamentos públicos em dez regionais.

As inscrições para estas novas vagas precisam ser feitas no portal Curitiba em Movimento. As atividades começam em agosto.

“Nós vamos oferecer novas vagas para a prática esportiva dos curitibinhas, para os adultos buscarem o condicionamento físico ideal e para as pessoas de terceira idade terem uma qualidade de vida ainda melhor. As mais de 9 mil vagas estarão disponíveis em todos os nossos equipamentos públicos. Estamos esperando por vocês! Viva o esporte e viva Curitiba”, convida o prefeito Rafael Greca.

Atualmente são mais de 20.600 alunos matriculados em unidades de esporte e lazer da Prefeitura, como nas Ruas da Cidadania e os Centros de Esporte e Lazer, Clubes da Gente, Centros da Juventude e Centros de Iniciação ao Esporte, que oferecem vagas em 1.230 turmas oferecidas pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

Na natação, por exemplo, serão abertas 534 vagas para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em regionais da cidade. Há vagas para natação, inclusive, em unidades muito concorridas como o complexo esportivo da Praça Osvaldo Cruz, no Centro.

As novas vagas também ampliam o Programa Escola + Esporte = 10 que tem por objetivo democratizar, direcionar e incentivar as práticas esportivas, de lazer e atividades físicas. Na hidroginástica, umas das atividades mais procuradas pelos curitibanos são 290 novas vagas nas regionais Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, CIC, Matriz, Santa Felicidade e Tatuquara.

O cidadão será orientado pelos professores da Smelj sobre o atestado de aptidão física e/ou dermatológico (para atividades aquáticas).

Curitiba em Movimento

Lançado no ano passado pela Smelj, o portal Curitiba em Movimento modernizou o sistema de matrículas para as aulas esportivas gratuitas. Todo o cadastro é feito de forma on-line, pelo sistema E-Cidadão, que é o padrão da Prefeitura.

Com o portal, o cidadão tem transparência nas informações disponibilizadas e os gestores podem acompanhar em tempo real como está o desenvolvimento dos cidadãos matriculados em todas as modalidades e equipamentos urbanos. Hoje são 82 modalidades ofertadas e 273 professores e voluntários atuando nas unidades da Prefeitura.

“O Portal Curitiba em Movimento foi mais um avanço conquistado pela população curitibana. Com a ajuda da tecnologia conseguimos ampliar a participação dos cidadãos nos mais diversos equipamentos públicos e nas mais diversas modalidades esportivas. Com o Portal o acesso as informações das atividades ficaram mais transparentes, facilitando a matricula e a avaliação física dos interessados”, disse o secretário da Smelj, Carlos Pijak Jr.

O portal também oferece uma parte de interação com os servidores da Smelj, com perguntas frequentes. O sistema é bem intuitivo e pode ser acessado por crianças e idosos sem dificuldade. Uma tela leva à outra. O portal é responsivo e se adapta a qualquer aparelho, como celular, tablet e computador. O desenvolvimento foi feito em parceria com SMAP-TI e o Instituto das Cidades Inteligentes (ICI).