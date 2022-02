A parte da frente de uma casa no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, foi completamente destruída no final da madrugada desta sexta-feira (04). Um “motorista”, de 36 anos, sem habilitação e embriagado, perdeu o controle do veículo e destruiu por completo a entrada da casa, localizada na Rua Lauro Gentil Portugal Tavares. Apesar da grande destruição e do susto tomado por moradores, ninguém ficou ferido.

Moradores tiveram momentos de pânico durante a madrugada. “Era 4 e pouco da manhã e eu estava saindo para trabalhar. Aí ele veio com tudo, bateu, levou tudo junto, e ficou bem agitado. Ele queria fugir, ir embora, aí a gente não deixou e a Polícia chegou, foi quando ele se acalmou. Nossa, fiquei muito assustada e chateada com essa situação”, disse Camila de Oliveira, moradora da casa atingida.

O acidente ocorreu por volta das 4h25 da manhã e deixou moradores bastante assustados. Segundo a Polícia Militar o homem que causou o acidente não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e se recusou a fazer o teste do bafômetro e ainda resistiu à prisão. Depois, já dentro da viatura, ele aceitou fazer o exame que apontou 0,83 miligramas de álcool por litro de ar. Lembrando que configura crime quando esse índice supera 0,33.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito. O carro, que ficou bastante destruído, estava com a documentação irregular.

