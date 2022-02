Um bandido se deu mal na noite da última segunda-feira (14), na região do Terminal do Hauer, em Curitiba. Agentes da Guarda Municipal do Boqueirão conseguiram recuperar um veículo que tinha sido roubado à mão armada 40 minutos depois do crime. O suspeito perdeu o controle do carro durante a fuga e foi abordado pelo guarda depois de bater em uma casa.

Após roubar o veículo, o suspeito de 25 anos, que não possui carteira de habilitação, tentou fugir na direção da Avenida Marechal Floriano Peixoto, mas perdeu o controle do veículo e bateu o carro no portão de uma casa na Rua Januário Alves de Souza.

Um agente da Guarda Municipal que mora perto de onde aconteceu a batida abordou o suspeito, que pulou o muro da residência e tentou fugir em direção a duas casas abandonadas na região. O guarda pediu auxílio, e uma equipe de Policiamento de Proximidade Ostensiva (PPO) da GM que estava em patrulhamento atendeu ao chamado.

Após cercar o suspeito, os guardas conseguiram prendê-lo. O rapaz foi encaminhado para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da Polícia Civil para as medidas cabíveis.