A Associação Comercial do Paraná está recomendando aos seus associados que mantenham as portas abertas no período de Carnaval, uma vez que os festejos oficiais estão suspensos e não será ponto facultativo em Curitiba. Segundo o presidente da entidade, Camilo Turmina, “com a maioria trabalhando, menos festas e aglomerações teremos e mais rapidamente vamos controlar a pandemia”.

+ Leia mais: Avenida Vicente Machado, endereço do prefeito Greca, ganha nova iluminação

Segundo a ACP, cada lojista deve avaliar a situação específica de seu comércio e eventuais acordos com funcionários, como aquele que permite a troca do último domingo antes do Natal pela folga na segunda feira de Carnaval. Tais acordos não impedem o comércio de funcionar.

Pela legislação trabalhista o comércio pode funcionar normalmente. Só é considerado feriado nas cidades e nos estados onde há lei específica neste sentido.