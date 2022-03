O ex-presidente e pré-candidato ao Planalto, Luís Inácio Lula da Silva, está em Curitiba nesta sexta-feira (18) para um evento de filiação de Roberto Requião (ainda sem partido) ao Partido dos Trabalhadores (PT). Em janeiro, o ex-senador anunciou que tentará um quarto mandato como governador do Paraná nas eleições deste ano.

+ Leia mais: Ganhador do Nota Paraná ganha R$ 1 milhão no dia do seu aniversário

As movimentações no Expo Unimed para o ato de filiação começaram no início da noite, por volta das 18h, no bairro Campo Comprido, com forte presença dos correligionários e simpatizantes do ex-presidente.

Minutos após o início do evento, foi registrada a presença de alguns manifestantes contrários ao petista em frente ao centro de convenções, mas nenhuma ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) até por volta das 19h20.

Mais informações em breve.

Apoiadores de Lula marcaram presença. Foto: Gerson Klaina