O atraso no pagamento dos salários dos trabalhadores da Auto Viação Mercês, em Curitiba, mantém o risco de greve de ônibus nesta sexta-feira (10). Segundo o Sindicato de Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc), caso a empresa não realize os depósitos, uma paralisação pode ocorrer a partir das 14h, com a participação de cerca de 250 trabalhadores.

LEIA MAIS – Caravana de Natal da Coca passa por Curitiba e São José dos Pinhais neste sábado

O indicativo de greve foi votado na manhã da última terça-feira (7), quando as empresas Auto Viação Mercês e CCD estavam com os pagamentos de salários atrasados de quase 800 funcionários. Ainda na terça, o Sindimoc informou que a CCD efetuou o pagamento de 80% do valor devido e, na quarta-feira (8), efetuou os 20% restantes.

LEIA AINDA – Que calor! Curitiba segue com tempo seco. Onda de calor promete chegar forte

Já a Mercês ainda tem 80% dos salários e o pagamento do vale alimentação dos funcionários para quitar. Até por volta das 10h30 desta sexta-feira, prazo máximo estipulado pelos trabalhadores em assembleia antes da greve, a empresa ainda não havia feito os depósitos, segundo o sindicato.

Atrasos

Na terça-feira, como forma de protesto, os motoristas e cobradores das empresas provocaram atraso de quase uma hora para deixar as garagens. Como registrou a Tribuna, o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira, informou que as linhas dos ônibus tiveram pequenos atrasos para a realização da assembleia sobre a greve, que começou às 5h.

De novo?

Essa não foi a primeira vez neste ano que uma paralisação por falta de pagamento ocorre em empresas do transporte público de Curitiba. Em outubro, São José Filial, CCD e Tamandaré Filial tiveram problemas para efetuar o salário dos colaboradores, mas acertaram poucos dias depois.

Web Stories