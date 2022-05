Um dos cruzamentos mais perigosos no bairro Atuba, em Curitiba, está com semáforo apagado na manhã desta segunda-feira (16). O trabalho de manutenção ocorre no cruzamento da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes com a Rua Arnaldo Francisco Scremin. Agentes da Setran estão no local orientando os motoristas.

O local é conhecido por motoristas que costumam trafegar pela região. Aliás, em 2021, um radar de fiscalização eletrônica foi instalado para evitar acidentes devido ao excesso de velocidade (60 km/h). Em cinco anos, foram 30 acidentes de trânsito segundo a Superintendência de Trânsito (Setran).

A Rua Mascarenhas de Moraes possui velocidade máxima de regulamentação em 60 km/h por ser a continuação entre o eixo Trinário Norte até os acessos da cidade para a Estrada da Ribeira e Rodovia Régis Bittencourt (BR-116).

Já a Rua Arnaldo Francisco Scremin faz parte do eixo de ligação e escoamento de tráfego entre os bairros Atuba e Bairro Alto.

