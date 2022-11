Os motoristas que circulam por Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, já perceberam que tem novidade na sinalização de trânsito. Foram instaladas faixas de LED em alguns postes de semáforos da cidade.

No total, 20 pontos receberam essa tecnologia entre março e maio deste ano. A iluminação é sincronizada com a do semáforo, de maneira que o condutor do veículo pode enxergar de longe a sinalização, principalmente à noite, o que melhora a segurança do trânsito.

A novidade chegou a viralizar na internet, depois que o influenciador digital Casimiro – que tem 3,5 milhões de seguidores no Instagram e 3,2 milhões no Twitch – reagiu ao vídeo de um motociclista (veja vídeo abaixo, compartilhado pelo perfil Araucária Mil Grau, no Instagram). Nas imagens, o condutor da moto se diverte ao ver a novidade em um dos cruzamentos e o influenciador elogia o novo sistema de sinalização.

Localização dos semáforos com faixa LED

As faixas de LED foram instaladas no cruzamento das ruas: Miguel Bertolino com Pedro Druszcz, Miguel Bertolino com Alfredo Parodi, Miguel Bertolino com Victor do Amaral e Heitor Guimarães com Victor do Amaral. E também nos cruzamentos da Manoel Ribas com a Victor do Amaral e Manoel Ribas com São Vicente de Paulo.

A Prefeitura de Araucária não teve custos para a instalação dos equipamentos, já que os recursos foram doados por duas empresas para o município, pela Unibraspe – Brasileira De Petróleo S.A. e Rodraude Publica Eireli.

Veja que incrível!