O tempo em Curitiba e região nesta segunda-feira (22) deve ficar parecido com o dos últimos dias. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas sobem na capital e há chance de chuvas isoladas à tarde, inclusive com risco amarelo de temporal. Nas praias do Paraná também faz calor e a chuva aparece por lá.

Leia na Tribuna! Pedreira Paulo Leminski será mais um ponto de vacinação contra o coronavírus

Em Curitiba, nesta segunda, o Simepar prevê temperaturas variando entre 18º C e 27º C, com o sol aparecendo. No entanto, uma frente fria que veio pelo Sul do Brasil e segue em direção ao oceano mexe com o deslocamento dos ventos. De acordo com a meteorologia, as chuvas à tarde aparecem porque esse sistema frontal permite o fluxo constante de ar quente e úmido que chega do centro-oeste do país, condição que reforça a instabilidade nesse período na capital.

Litoral

No Litoral do Paraná, o sol deve aparecer nesta segunda-feira e, assim como em Curitiba, há chance de chuva. De acordo com o Simepar, pancadas isoladas e rápidas devem ocorrer entre a tarde e a noite.

Conforme aponta a meteorologia, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas nos termômetros devem variar entre 21º C 29º C.