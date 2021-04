A semana começa com tempo instável na região Leste do Paraná e o céu deve permanecer nublado em Curitiba nesta segunda-feira (19). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os ventos no sentido sudeste carregam umidade e chuvas fracas podem ocorrer ao longo do dia. No Litoral também chove e as temperaturas seguem amenas. A instabilidade deve permanecer pelo menos até o feriado de quarta-feira (21).

Em Curitiba, a segunda-feira deve se apresentar com as temperaturas variando entre 13º C e 21º C. O céu fechado, com o sol encoberto, colabora para que não esquente tanto. De acordo com o Simepar, as temperaturas seguem também amenas na região dos Campos Gerais, Ponta Grossa e RMC.

“Nas demais regiões do estado, o sol predomina e, no decorrer da tarde, os termômetros registram temperaturas em torno dos 30º C. Entre o Oeste e o Noroeste não se descarta alguma chuva fraca e isolada a partir da região Central até o Norte Pioneiro”, explica o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

A meteorologia aponta a permanência da instabilidade atmosférica ao longo desta semana. Pelo menos até a quarta-feira, Dia de Tiradentes, chuvas fracas e espalhadas ainda devem ocorrer em Curitiba e região.

Litoral

Nas praias do Paraná, nesta segunda, deve chover em um volume maior do que na capital, por causa da umidade carregada do oceano em direção ao continente. O tempo também segue instável nesta área no decorrer da semana.

Segundo o Simepar, o primeiro dia útil da semana nas praias começa com temperaturas variando entre 17º C e 25º C.