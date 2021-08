Começamos a segunda-feira (23), com um dia de rodízio no abastecimento em Curitiba e na Região Metropolitana. O período de abastecimento ficou reduzido para 36 horas, com suspensão de até 36 horas. Ou seja, um dia e meio com água e até um dia e meio sem água. A medida será implementada em função da falta de chuvas, que comprometeu o nível das barragens.

O nível dos reservatórios nesta segunda-feira (23) está em 52,94%, nível menor que o registrado na última quinta-feira.

+Viu essa? Vereadora Flávia Francischini internada na UTI após cirurgia de emergência em Curitiba

Bairros e cidades irão entrar em rodízio às 16 horas desta segunda. O abastecimento deve ser normalizado até às 4h de quarta-feira (24). Vale reforçar que alguns bairros ainda podem ser afetados pelo rodízio de domingo

Curitiba (Área da Gravidade do Reservatório Campo Comprido): Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê.



Curitiba: Atuba, Sta.Candida.

+WebStories! Massa de ar quente mantém Curitiba com calor. Veja a previsão completa!

Curitiba (área da Gravidade do Reservatório São Francisco): Ahú, Alto da Glória, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Centro, Centro Cívico, Juvevê, Mercês, São Francisco, São Lourenço.



Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Cajuru): Agua Verde, Batel, Centro, Rebouças.



Curitiba (área do Recalque Alto do Reservatório Portão): Santa Quitéria, Seminário, Portão, Vila Izabel, Água Verde, Novo Mundo, Capão Raso.



Curitiba (área do Recalque Baixo do Reservatório Cajuru): Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim Botânico.



Curitiba (Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade): Cascatinha, Sta.Felicidade, São João

Curitiba (área do Recalque do Reservatório Batel): Batel, Bigorrilho, Camp.Siqueira, Água Verde, Seminário, Vila Izabel.



Curitiba (área do Recalque do Reservatório Campo Comprido): Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossungue, Riviera, São Braz, Orleans.



Curitiba (área do Recalque do Reservatório Campo do Santana): Campo de Santana, Caximba, Tatuquara



Curitiba (Área do Recalque do Reservatório São Francisco): Centro, Mercês, São Francisco.



Curitiba (Área do Recalque do Reservatório Tatuquara): Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará.

Curitiba (área do Reservatório Pinheirinho): Capão Raso, CIC, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara.



Curitiba (área do Recalque Salgado Filho do Reservatório Iguaçu): Uberaba, Cajuru.

Araucária (área da Gravidade do Reservatório Costeira): Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.



Araucária (área do Recalque do Reservatório Costeira): Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.



Campo Largo (área da Válvula Ferraria): Jardim Keli Cristina, Vila Torres 1, Vila Rebouças, Vila Gilcy



Colombo (área da Válvula Colombo Sede II): Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano.



Colombo (área da Válvula Colombo Sede III): São Gabriel, Monza, Curitibano, Campo Pequeno.



Colombo (área do Recalque Guarani Sta Cândida): Osasco, Campo Pequeno.

Colombo (afetados pela área da válvula José Beira Silva): Arruda, Santa Tereza.

Colombo (área da válvula José Leal Fontoura): Centro, Jardim Florença, Gabirobal.

Colombo (afetados pela área do Booster Uvaranal): Uvaranal, Sapopema.

Colombo (afetados pela área do Booster Colombo Centro): Centro (parcial).



Almirante Tamandaré (Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade): Tanguá.



Almirante Tamandaré: Tranqueira, Parque Timbu, Jardim Areias, Vila Capivara dos Manfrom.

São José Pinhais: Cidade Jardim.



Pinhais (Área da Gravidade do Reservatório Apoiado Alphaville): Alphaville Graciosa



Pinhais (Área da Gravidade do Reservatório Elevado Alphaville): Alphaville Graciosa



Pinhais (área do Recalque do Reservatório Jacob Macanhan): Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 2, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Sete Vilas, Estância Pinhais 2.



Piraquara (área da Gravidade do Reservatório Piraquara): Vila Santa Helena, Jardim Àguas Claras, Jardim Dos Estados, Jardim Veneza, Vila Osternak, Jardim Mirte, Jardim das Laranjeiras, Vila Remo, Jardim Olinda, Jardim Santa Maria, Planta Rita de Cássia e Jardim Dos Estados, Vila Izabel, São Cristóvão, Vila Marumby, Vila Juliana, Jardim Bom Jesus, Jardim Sta.Mônica, Vila Dalila, Jardim Esmeralda, Jardim Primavera, Ipanema.

Bocaiuva do Sul:Vila Angélica, Vila Boqueirão, Jd Santa Helena, Cachoeirinha.

Tijucas do Sul (afetados pela área do Reservatório Rincão):Parte da localidade Campo Alto.

Web Stories