A semana carnavalesca começa com tempo bom em Curitiba e região metropolitana. O sol vai se fazer presente durante esta segunda-feira (15), mas a chuva chega no período da tarde. Curitiba, inclusive, está sob alerta amarelo de temporal para esta segunda-feira. Alguns bairros de Curitiba, por exemplo, já pegaram chuva por volta das 13h50.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), em Curitiba vai ter o predomínio do sol, com poucas nuvens e sensação de tempo abafado (temperatura e umidade com valores altos). A máxima para esta segunda é de 28° graus no começo da tarde. Para a noite, uma queda da temperatura, mas nada tão radical e bom para curtir o período ao lado de familiares. A dica da Tribuna do Paraná é acompanhar filmes com temas de Carnaval. Uma boa é o Memória Verde e Rosa, que conta a história do morro da Mangueira, tradicional escola de samba do Rio de Janeiro.

No litoral do Paraná, o dia vai ser ainda mais quente. Em Guaratuba, a máxima pode ultrapassar os 30° graus. A chuva não pode ser descartada em algum momento do dia até pelo tempo abafado, especialmente no começo da tarde.

Já no interiorzão, as temperaturas ficam relativamente elevadas, com a alta temperatura prevista para a região norte. Em Londrina, a máxima bate ali perto dos 28° graus, com a sensação ainda maior. Uma boa semana para todos!