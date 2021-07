A primeira semana completa do mês de julho promete ser de sol entre nuvens e sem chance de chuva em Curitiba. No entanto, nada de temperaturas altas, pois o friozinho se fará presente nas primeiras horas do dia e só irá esquentar no fim das manhãs.

VIU ESSA? Quadrilha suspeita de desviar R$ 1,5 bilhão com golpe em criptomoedas é alvo da Polícia Federal em Curitiba

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo pouco muda nesta segunda-feira (5). O ar que predomina na maior parte do Paraná é estável, situação que inibe a ocorrência de chuvas.

Na região entre Curitiba e as praias continua a presença de muitas nuvens, devido aos ventos que transportam umidade do oceano. Sol entre nuvens durante todo o período, ou seja, as temperaturas não irão subir com facilidade. É aquela expressão que usamos – “no sol está gostoso”. Em Curitiba e na região metropolitana, a máxima prevista não deve passar dos 19°C.

LEIA MAIS – Falta de água e rodízio em Curitiba e região nesta segunda; veja lista de bairros

No litoral, a temperatura vai estar um pouco acima da capital, mas nada acentuado. Para Guaratuba, a máxima não passa dos 20°C. Já no interior, a temperatura vai ser semelhante, com algumas variações dependendo da região. Na parte Noroeste do Paraná, Paranavaí não deve passar dos 25°C; Londrina com 24°C e 22°C em Pato Branco. Boa semana a todos!